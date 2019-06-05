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В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon

В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon


Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился после возвращения с Международной космической станции, сообщила во вторник компания SpaceX.
"Хорошее приводнение Dragon подтверждено, что завершает семнадцатую грузовую миссию SpaceX на и с МКС", - сказано в сообщении компании в Twitter.
Dragon, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с Земли 4 мая. В течение месяца он находился на МКС, пристыкованный к американскому модулю "Гармония". Ориентировочное время его приводнения в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии – 00.55 мск вторника.
На сегодня Dragon является единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.
05 июнь 2019 /
Космос и Нло
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