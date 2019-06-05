В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился после возвращения с Международной космической станции, сообщила во вторник компания SpaceX."Хорошее приводнение Dragon подтверждено, что завершает семнадцатую грузовую миссию SpaceX на и с МКС", - сказано в сообщении компании в Twitter.Dragon, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с Земли 4 мая. В течение месяца он находился на МКС, пристыкованный к американскому модулю "Гармония". Ориентировочное время его приводнения в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии – 00.55 мск вторника.На сегодня Dragon является единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.