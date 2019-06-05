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Космическая еда
Космическая еда - самая безопасная и натуральная. При ее производстве не используют никаких добавок. Абсолютно все продукты, отправляемые на МКС, проходят многочисленные испытания. Россия - единственная страна в мире, где существуют предприятия по производству продуктов для космонавтов.
05 июнь 2019 /
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