



Космическая еда - самая безопасная и натуральная. При ее производстве не используют никаких добавок. Абсолютно все продукты, отправляемые на МКС, проходят многочисленные испытания. Россия - единственная страна в мире, где существуют предприятия по производству продуктов для космонавтов.

