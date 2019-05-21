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Зонд "Хаябуса-2" создал на поверхности астероида Рюгу неожиданно большой кратер

Зонд "Хаябуса-2" создал на поверхности астероида Рюгу неожиданно большой кратер



В результате "обстрела" астероида Рюгу зондом "Хаябуса-2" на небесном теле образовался десятиметровый кратер. Этот факт подтвердили недавно опубликованные снимки.
Теперь аппарату предстоит сесть в эту воронку и взять пробы грунта. Любопытно, что учёные сами не ожидали, что последствия взрыва получатся такими масштабными.
Напомним, что 4 апреля 2019 года от зонда отстыковался модуль, играющий роль своеобразной пушки. Подлетев ближе к поверхности Рюгу, он взорвался, и продукты взрыва вытолкнули медный снаряд.
Идея состояла в том, чтобы на астероиде образовалась воронка. В мае 2019 года зонд должен сесть в это углубление и собрать образцы, которые до "атаки" не контактировали с открытым космосом (в частности, не подвергались действию солнечного ветра). Такие пробы должны быть максимально близки по составу к веществу, из которого когда-то образовалась Солнечная система. Можно сказать, что "бомбардировка" была призвана открыть тайны нашего прошлого, в буквальном смысле не лежащие на поверхности.

Зонд "Хаябуса-2" создал на поверхности астероида Рюгу неожиданно большой кратер


Судя по снимкам, кратер получился неожиданно большим.

Фото twitter.com/haya2e_jaxa.
Свежие снимки, сделанные "Хаябусой-2" с высоты 1700 метров, подтвердили образование кратера. К удивлению учёных, оказалось, что его диаметр составил около десяти метров.
Столь внушительные габариты астрономы прогнозировали только в случае, если грунт астероида окажется рыхлым. Однако уже понятно, что поверхность Рюгу твёрдая и каменистая (из-за этого исследователям даже пришлось пересматривать место предполагаемой посадки). А в такой "неуступчивой" породе должна была образоваться лишь трёхметровая воронка.
"Поверхность покрыта валунами, но мы создали такой большой кратер. Это может означать, что есть механизм, которого мы не знаем, или что-то особенное в веществе Рюгу", – говорит участник проекта Масахико Аракава (Masahiko Arakawa) из Университета Кобе в материале AFP.

21 май 2019 /
Космос и Нло
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