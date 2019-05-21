» » Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса

Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса

Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса



НАСА выпустило новые снимки марсианской луны Фобос, которые могут пролить свет на происхождение загадочного спутника.
Ученые не уверены, является ли бесплодная луна астероидом, который был захвачен гравитационным притяжением Красной планеты, или же образовалась из обломков от столкновения Марса и другого объекта Солнечной системы в далеком прошлом.
Фобос – самая большая луна Марса, его радиус более 11 км (6,8 миль), но он невелик по сравнению с другими спутниками Солнечной системы, такими как земная Луна или сатурнианский Энцелад.
Спутник приближается к Красной планете со скоростью 1,8 м в год, и ему суждено закончить свою жизнь либо столкновением с Марсом примерно через 50 миллионов лет, либо разрывом от силы тяжести. Если последний сценарий осуществится, обломки, которые когда-то были луной осядут, образуя кольцо вокруг Марса.
Недавно опубликованные изображения Фобоса были получены космическим кораблем НАСА Mars Odyssey, который собирает данные и снимает изображения марсианской системы с момента прибытия в 2001 году. Он также служит жизненно важным средством связи между другими исследователями-роботами на поверхности Марса и Землей.

Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса


Последняя фотосессия Mars Odyssey произошла, когда Фобос находился в фазе «полной луны» относительно космического корабля. Это означает, что во время сбора данных Солнце располагалось прямо за орбитальным аппаратом, полностью освещая марсианский спутник.
«Это новое изображение является своего рода температурным яблочком - самое теплое в середине и постепенно становится более прохладным», - говорит Джеффри Плаут, исследователь проекта «Mars Odyssey»в Лаборатории реактивного движения НАСА. «Каждое наблюдение на Фобосе проводится под немного другим углом или временем суток, предоставляя новый тип данных».
Снимки луны, освещенные сбоку, более полезны для распознавания текстуры и особенностей поверхности Фобоса, наблюдения в полнолуние неоценимы для ученых, пытающихся выяснить, из чего состоит небесное тело.
Различные минералы и металлы отражают и излучают разное количество тепла. Ученые могут взглянуть на тепловые изображения, полученные «Mars Odyssey», чтобы лучше понять содержание определенных материалов на Луне и увидеть, насколько они смешаны с другими минералами.
24 апреля 2019 года ученые НАСА приказали орбитальному аппарату использовать систему THEMIS для детального измерения температуры поверхности Фобоса. Эта информация может помочь определить, является ли луна просто большим астероидом или сделана из материалов самой планеты. Собранных данных пока недостаточно для окончательного подтверждения происхождения луны, но это шаг в правильном направлении.
В ближайшем будущем Фобос посетит еще одна роботизированная миссия - миссия JAXA Marxi Moons eXploration (MMX). В отличие от Mars Odyssey, MMX сможет приземлиться на луну и получить образец для возвращения на Землю. Миссия намечена к запуску в 2024 году, с возможностью возвращения на Землю в 2029 году.
Заглядывая еще дальше в будущее, ученые даже рассматривали перспективу размещения человеческих ботинок на поверхности Фобоса как знак о возможной миссии с экипажем на сам Марс.
«Изучая особенности поверхности, мы узнаем, где находятся самые скалистые места на Фобосе, а где мелкая пыль», - комментирует Джошуа Бэндфилд, со-исследователь THEMIS и старший научный сотрудник Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо. «Выявление опасностей посадки и понимание космической среды может помочь будущим миссиям приземлиться на поверхности».

21 май 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Астрофизики объяснили необычные свойства поверхности Фобоса
Космос и Нло

Астрофизики объяснили необычные свойства поверхности Фобоса

Марсоход Curiosity снимает на видео марсианский восход Луны
Космос и Нло

Марсоход Curiosity снимает на видео марсианский восход Луны

Одна из двух крошечных лун Марса поднимается высоко в небо над красной планетой, это новое видео, записанное с Curiosity Rover НАСА.Видео, которое состоит из 86ти кадров заснятых на камеру Curiosity,
Европейцы рискнут приблизиться к Фобосу
Космос и Нло

Европейцы рискнут приблизиться к Фобосу

В конце этого месяца зонд ЕКА Mars Express сблизится со спутником Марса Фобосом на рекордно близкое расстояние – 45 км. Ученые надеются, что опасные маневры вблизи Фобоса позволят раскрыть главную
Спутник Марса Фобос оказался астероидом
Космос и Нло

Спутник Марса Фобос оказался астероидом

Происхождение двух марсианских лун — Фобоса и Деймоса — загадка с момента их открытия в 1877 году. Поверхность спутников и их орбиты указывают на то, что они имеют разное происхождение. По новым
Создана самая детализированная карта поверхности Марса
Космос и Нло

Создана самая детализированная карта поверхности Марса

Эта карта Марса создавалась Геологической службой США в течение 16 лет на основе данных, полученных с четырёх орбитальных аппаратов, летающих вокруг планеты: Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars
Может ли пролет кометы повредить космический аппарат, находящийся на Марсе?
Космос и Нло

Может ли пролет кометы повредить космический аппарат, находящийся на Марсе?

Две кометы пролетят сравнительно недалеко от Марса в течение этого и следующего года, вызывая некоторое волнение, в том числе и беспокойство по поводу того, повредят ли частицы кометы космический
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Откуда в нашей вселенной водаКак правильно выбрать мотошколуЗамена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаПентаксим: надежная защита ребенка от дифтерииВалуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавинВ 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутниковМожно ли отправить МКС к Луне или Марсу?


Свежие Статьи
Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса

Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса

Зонд

Зонд "Хаябуса-2" создал на поверхности астероида Рюгу неожиданно большой кратер

Куда направляются зонды «Вояджеры» и «Пионеры», и как долго они будут туда лететь

Куда направляются зонды «Вояджеры» и «Пионеры», и как долго они будут туда лететь

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+