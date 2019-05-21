Тепловые изображения помогают раскрыть происхождение Фобоса





НАСА выпустило новые снимки марсианской луны Фобос, которые могут пролить свет на происхождение загадочного спутника.

Ученые не уверены, является ли бесплодная луна астероидом, который был захвачен гравитационным притяжением Красной планеты, или же образовалась из обломков от столкновения Марса и другого объекта Солнечной системы в далеком прошлом.

Фобос – самая большая луна Марса, его радиус более 11 км (6,8 миль), но он невелик по сравнению с другими спутниками Солнечной системы, такими как земная Луна или сатурнианский Энцелад.

Спутник приближается к Красной планете со скоростью 1,8 м в год, и ему суждено закончить свою жизнь либо столкновением с Марсом примерно через 50 миллионов лет, либо разрывом от силы тяжести. Если последний сценарий осуществится, обломки, которые когда-то были луной осядут, образуя кольцо вокруг Марса.

Недавно опубликованные изображения Фобоса были получены космическим кораблем НАСА Mars Odyssey, который собирает данные и снимает изображения марсианской системы с момента прибытия в 2001 году. Он также служит жизненно важным средством связи между другими исследователями-роботами на поверхности Марса и Землей.



Последняя фотосессия Mars Odyssey произошла, когда Фобос находился в фазе «полной луны» относительно космического корабля. Это означает, что во время сбора данных Солнце располагалось прямо за орбитальным аппаратом, полностью освещая марсианский спутник.

«Это новое изображение является своего рода температурным яблочком - самое теплое в середине и постепенно становится более прохладным», - говорит Джеффри Плаут, исследователь проекта «Mars Odyssey»в Лаборатории реактивного движения НАСА. «Каждое наблюдение на Фобосе проводится под немного другим углом или временем суток, предоставляя новый тип данных».

Снимки луны, освещенные сбоку, более полезны для распознавания текстуры и особенностей поверхности Фобоса, наблюдения в полнолуние неоценимы для ученых, пытающихся выяснить, из чего состоит небесное тело.

Различные минералы и металлы отражают и излучают разное количество тепла. Ученые могут взглянуть на тепловые изображения, полученные «Mars Odyssey», чтобы лучше понять содержание определенных материалов на Луне и увидеть, насколько они смешаны с другими минералами.

24 апреля 2019 года ученые НАСА приказали орбитальному аппарату использовать систему THEMIS для детального измерения температуры поверхности Фобоса. Эта информация может помочь определить, является ли луна просто большим астероидом или сделана из материалов самой планеты. Собранных данных пока недостаточно для окончательного подтверждения происхождения луны, но это шаг в правильном направлении.

В ближайшем будущем Фобос посетит еще одна роботизированная миссия - миссия JAXA Marxi Moons eXploration (MMX). В отличие от Mars Odyssey, MMX сможет приземлиться на луну и получить образец для возвращения на Землю. Миссия намечена к запуску в 2024 году, с возможностью возвращения на Землю в 2029 году.

Заглядывая еще дальше в будущее, ученые даже рассматривали перспективу размещения человеческих ботинок на поверхности Фобоса как знак о возможной миссии с экипажем на сам Марс.

«Изучая особенности поверхности, мы узнаем, где находятся самые скалистые места на Фобосе, а где мелкая пыль», - комментирует Джошуа Бэндфилд, со-исследователь THEMIS и старший научный сотрудник Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо. «Выявление опасностей посадки и понимание космической среды может помочь будущим миссиям приземлиться на поверхности».