Куда направляются зонды «Вояджеры» и «Пионеры», и как долго они будут туда лететь





Космические аппараты «Вояджеры» и «Пионеры», запущенные с Земли в 1970-х годах, по-прежнему следуют своими путями, которые вывели их за пределы Солнечной системы. В новом докладе, опубликованном в журнале IOPscience ученые предсказывают будущее этих зондов и пытаются определить рядом с какими звездными системами они будут пролетать спустя несколько миллионов лет, сообщает портал Space.com.

2 марта 1972 года аэрокосмическое агентство NASA провело запуск космического зонда «Пионер-10», который станет первым рукотворным космическим аппаратом, преодолевшим главный пояс астероидов Солнечной системы, расположенный между орбитами Марса и Юпитера и являющийся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами. Примерно год спустя в космос будет запущен «Пионер-11». В 1977 году с разницей в несколько недель NASA запустит сначала «Вояджер-2», а затем «Вояджер-1». Эти аппараты, а также более «свежий» зонд «Новые горизонты» — единственные космические аппараты, созданные человечеством и достигшие межзвездного пространства.

К настоящему моменту «Воядже-1» и «Вояджер-2» преодолели и этот барьер. Тем не менее если «Пионер-10», «Пионер-11» и «Новые горизонты» продолжат свое путешествие, то и они в конечном итоге вырвутся за пределы сферы солнечного воздействия, называемого гелиосферой и выйдут в межзвездное пространство.

Рано или поздно у всех этих космических аппаратов закончится питание, и они «погибнут»; их научное оборудование перестанет функционировать и зонды больше не смогут выходить на связь с Землей. Кстати последние разы, когда «Пионер-10» и «Пионер-11» посылали сигналы обратно домой были в 2003 и 1995 годах соответственно. Несмотря на то, что эти аппараты больше не могут передавать данные на Землю, ученые смогли выяснить, возле каких звезд они будут пролетать через несколько миллионов лет.

Ученые говорят, что рассчитать эти данные было весьма непростой задачей, поскольку не только зонды отдаляются от Земли, но и космос вокруг них тоже. Астрономы Корин А. Л. Бэйлер-Джонс из Радиоастрономического института Макса Планка (Германия) и Давид Фарноккья из Центра изучения околоземный объектов в Лаборатории реактивного движения NASA (США, Калифорния) смогли высчитать траектории движения аппаратов и их вероятные пункты назначения используя трехмерные данные о расположении и радиальных скоростях 7,2 миллиона звезд, которые были получены в ходе второго анализа данных, собранных космической обсерваторией Gaia, чьей целью является изучение более 1 миллиарда окружающих нашу систему звезд.

В своем исследовании Бэйлер-Джонс и Фарноккья рассчитали, что следующей звездой, мимо которой через 16 700 световых лет будет пролетать зонд «Вояджер-1» является Проксима Центавра. Однако в этой встрече не будет ничего интересного, поскольку зонд и аппарат будет разделять 1,1 парсека, что эквивалентно почти 3,59 светового года. Это очень-очень далеко. На самом деле в настоящий момент «Вояджер-1» находится примерно в 1,3 парсека от этой звезды (4,24 световых года), что немногим дальше от его предстоящего места встречи с Проксимой. Для справки: Солнце находится в 1,29 парсека (4,24 светового года) от Проксимы Центавра.

Ближайшим светилом, с которым встретятся зонды «Вояджер-2» и «Пионер-11» также станет Проксима Центавра, а вот у «Пионера-10» запланировано рандеву с другой звездой — Росс 248, маленьким красным карликом в 10,3 светового года от Земли, расположенном в созвездии Андромеда.

Ученые также рассчитали более поздние перспективы встреч космических аппаратов с другими звездами. Например, «Воядежер-1» подберется достаточно близко к звезде TYC 3135-52-1, расположенной в 46,9 светового года от нас, примерно через 302 700 лет. Мимо светила зонд пролетит на расстоянии всего 0,30 парсека, что менее одного светового года – достаточно близко, чтобы проникнуть сквозь облако Оорта этой звезды, представляющей гипотетическую сферическую область системы, служащей источником долгопериодических комет (если, конечно, у этой звезды имеется аналого облака Оорта, который есть в нашей системе).

Помимо этого, исследователи выяснили, что «Вояджер-1» пролетит на весьма небольшом расстоянии (всего 0,39 парсека или 1,27 светового года) рядом со звездой Gaia DR2 2091429484365218432, расположенной в 159,5 парсека (520,22 светового года) от Солнца. Напомним, что наше Солнце и Проксиму Центавра (ближайшую к нам звезду) разделяет расстояние в 1,29 парсека (4,24 светового года). Согласно оценке астрономов, аппарат пролетит мимо Gaia DR2 через 3,4 миллиона лет.

В разговоре с журналистами Space.com Бэйлер-Джонс отметила, что на это исследование их подтолкнула их предыдущая работа, которая заключалась в определении возможной родины, а также дальнейшей траектории движения странного объекта под названием «Оумуамуа», над загадкой природы которого до сих пор бьются многие астрономы по всему миру.

«Было довольно весело. Но это исследование в очередной раз напоминает нам, как же долго придется добираться космическим аппаратам до ближайших к Солнечной системе звезд при текущих достижимых скоростях, которая сейчас составляет что-то около 15 километров в секунду. Если мы хотим заниматься изучением ближайших светил, нам просто необходимо придумать способы, как разгонять наши космические аппараты до более высоких скоростей», — прокомментировала Бэйлер-Джонс.