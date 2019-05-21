Ученые выяснили, что будет, если в 2027 году в Землю врежется астероид

Американские и европейские ученые провели эксперимент и выяснили, что произойдет, если человечество узнает, что через девять лет в Землю врежется большой астероид. Какие меры предпримут мировые лидеры для устранения угрозы, что при нынешнем развитии науки и техники получится сделать, а главное, какой ущерб космический гость нанесет нашей планете.Группа космических экспертов NASA, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Европейского космического агентства (ЕКА) провели эксперимент, в котором попытались спрогнозировать действия политиков и обычных людей в условиях угрозы столкновения Земли с гигантским, 300-метровым астероидом.Имитационный пятидневный эксперимент провели во время ежегодной конференции IAA Planetary Defense Conference. Для начала исследователи предположили, что 26 марта 2019 года на расстоянии 57 миллионов километров спутники зафиксировали астероид, направляющийся к Земле, отмечается на портале Science Alert. Небесное тело назвали 2019 PDC.«В понедельник мировые эксперты по астероидам соберутся в Вашингтоне на ежегодную конференцию #PlanetaryDefense, чтобы подготовиться к маловероятному, но правдоподобному сценарию столкновения Земли с астероидом».«Этот вопрос был темой сюжетов многих эпичных фильмов и сериалов, но каковы на самом деле шансы столкновения астероида и Земли и какие у нас есть варианты?»Ежедневно на протяжении конференции, сообщает AFP, около 200 астрономов, инженеров и специалистов по чрезвычайным ситуациям получали новую информацию, принимали решения и ждали дальнейших обновлений от организаторов игры, разработанной инженером NASA по аэрокосмической технике.Первоначально ученые якобы оценили шансы на столкновение как один к 50 тысячам. Спустя всего три недели они повысились до 1:100, затем до 1:10 и, в конце концов, до 100-процентной вероятности. По расчетам, 29 апреля 2027 года астероид якобы должен упасть на Землю — в районе прогнозируемого коридора риска, проходящего по территориям США и Африки.Лишь в 2021 году при современном развитии технологий и науки NASA смогло бы отправить разведывательную миссию, чтобы побольше узнать о размерах, орбите и составе смертоносного гостя из космоса. В декабре того же года астрономы подтвердили бы, что он направляется к Денверу.Тогда крупнейшие космические державы Европы, США Россия, Китай и Япония решили построить шесть «кинетических импакторов» — зондов, предназначенных для столкновения с астероидом для изменения его орбиты. К августу 2024 года их бы сделали и запустили. Попасть в астероид условно смогли лишь три зонда. Они изменили траекторию его полета, однако в процессе от небесного тела откололся кусок 50 на 80 метров, который направился к Востоку США.Для спасения городов Вашингтон решил бы применить ядерную бомбу. Такая тактика уже использовалась для эксперимента по имитации удара астероида по Токио в 2018 году. Однако из-за политических разногласий от этого варианта отказались. Еще через полгода эксперты предсказали бы, что осколок упадет на Нью-Йорк и город разрушится. За два месяца американские власти сумели бы эвакуировать людей. 29 апреля 2027 года астероид вошел бы в атмосферу планеты на скорости около 19 километров в секунду и взорвался на высоте 15 километров над Центральным парком.Энергия взрыва в тысячу раз превысила бы энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и уничтожила бы все в пределах 15-километрового радиуса, полностью разрушив Манхэттен. На территории почти 83 квадратных километра не выжило бы ни одно живое существо. Все окна на расстоянии 45 километров оказались бы разбиты, а разрушения наблюдались бы даже на расстоянии 68 километров от эпицентра.Для сравнения: теракт 11 сентября 2001 года уничтожил все лишь на 0,065 квадратного километра, но экономический ущерб США составил два триллиона долларов. Однако из эксперимента не совсем ясно, как поведут себя граждане перед «концом света».«Если бы вы знали, что ваш дом будет разрушен через шесть месяцев и что вы не вернетесь, продолжили бы вы выплачивать ипотеку?» — поинтересовалась заместитель офицера планетарной обороны NASA Виктория Эндрюс.К счастью, столкновения с астероидами — это единственное крупное стихийное бедствие, которое человечество может предотвратить, узнав о нем заранее, за несколько лет или даже десятилетий. Современные технологии, в частности, мощные телескопы по всему миру и Центр координации по объектам, сближающимся с Землей, помогают обнаруживать потенциально проблемные небесные тела.«Первый шаг в защите нашей планеты — это знать, что там. Только тогда с достаточной эффективностью мы сможем предпринять шаги, необходимые для предотвращения удара астероида в целом или для минимизации ущерба, который он наносит Земле», — объяснил в начале недели Рюдигер Йен, глава планетарной обороны ЕКА.Управление катастрофой такого масштаба требует гораздо большего, чем простое наличие специалистов, имеющих дело с космическими симуляциями. Запуск таких экспериментов помогает изучить потенциальные ответы на многие логистические и социальные вопросы. Следующие имитационные учения пройдут в 2021 году в Вене — вероятнее всего, на «линии огня» окажется Европа.Правдоподобно, хотя неопределенноАстрофизик, профессор РАН Сергей Попов пояснил, что в эксперименте зарубежных ученых очень много неопределенностей: может кусок отколется так, а может, по-другому и так далее. А как все было бы на самом деле, предсказать трудно. Поэтому бурная деятельность по поводу космических угроз вызывает у него скепсис. Но в целом, за исключением временного отрезка от обнаружения до столкновения, профессор счел итоги эксперимента правдоподобными.«Они взяли очень жесткий вариант, я бы сказал. Мне кажется, что сейчас мы подходим к тому, что такие крупные объекты будут замечаться раньше, за редчайшим исключением. И поэтому времени будет немного побольше для принятия решений. Астероиды диаметром 10-20 километров — это глобальная угроза. Для нее пока таких накатанных решений, мне кажется, нет, но, наверное, со временем они появятся», — сказал Попов.Уже сейчас, пояснил он, существуют космические аппараты, способные долетать и приземляться на поверхности астероидов и комет. Поэтому особой сложности в том, чтобы доставить туда не исследовательскую аппаратуру, а какой-нибудь заряд, он не видит. Попов отметил, что ранее уже проводились оценки последствий падения астероидов на города. Выяснилось, что эвакуировать жителей и смириться с ущербом проще, чем пытаться предотвратить угрозу. К тому же такие космические опасности имеют крайне низкую вероятность.По его версии, если смоделированная ситуация в самом деле произойдет, то, скорее всего, объединятся аэрокосмические агентства России, США, Европы и Китая. Они разработают несколько планов с запасными вариантами. Скорее всего, одним из них станет создание ракет для изменения орбиты или раскалывания астероида.«И, я думаю, в течение меньше чем 10 лет на трех разных площадках будут стоять три разные ракеты, которые способны будут выполнить всю задачу или часть этой задачи», — добавил профессор.Применять же ядерное оружие будут, только если специалисты гарантируют очень высокую степень успеха, а ущерб планеты в случае столкновения с астероидом будет критическим. Но решение, скорее всего, примут после анализа общественного мнения. Если люди будут готовы к сопутствующим рискам.