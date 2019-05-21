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«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике

«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике


Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485. На ней заметно множество молодых голубых звезд и красноватых туманностей, которые образовались в результате всплеска звездообразования из-за гравитационных взаимодействий NGC 4485 с ее более крупным соседом — спиральной галактикой NGC 4490, сообщается на сайте телескопа.
Неправильная галактика NGC 4485 находится на расстоянии 25 миллионов световых лет от Солнца в созвездии Гончих Псов. В течение последних нескольких десятков миллионов лет она гравитационно взаимодействует с близлежащей крупной спиральной галактикой NGC 4490, что привело к искажению форм галактик и вызвало всплески звездообразования в них. Наблюдения выявили поток газа и звезд длиной 24 тысячи световых лет, соединяющий галактики, который также является результатом их взаимодействия.
Для создания нового изображения NGC 4485 астрономы использовали шесть снимков, полученных в оптическом диапазоне при помощи камер WFC3 (Wide Field Camera 3) и ACS (Advanced Camera for Surveys) «Хаббла». NGC 4490 в поле зрения камер не попала, в правой части фотографии видны последствия всплеска звездообразования — множество молодых голубых звезд и красноватых туманностей, где идут процессы формирования новых звезд. Предполагается, что NGC 4485 в прошлом могла иметь спиральную структуру, однако гравитационное влияние со стороны NGC 4490 сильно видоизменило ее форму.
21 май 2019 /
Космос и Нло
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