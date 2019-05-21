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Следующие цели Curiosity

Следующие цели Curiosity


Команда миссии Curiosity опубликовала компьютерную анимацию. Она демонстрирует путь, пройденный ровером за время пребывания на Марсе, а также его следующие цели.

В этом году Curiosity приступил к изучению т. н. глинистой области (clay-bearing unit). Это долина, покрытая отложениями глины. Считается, что они образовались во времена, когда на дне кратера Гейл существовал постоянный водоем.
За глинистой областью расположен возвышенный участок. Данные орбитальных наблюдений показывают, что он покрыт сульфатами. По мнению планетологов, наличие этих минералов указывает на циклы высыхания водоема или на то, что со временем кислотность воды увеличилась.
Следующие цели Curiosity

Следующей важной целью Curiosity должно стать древнее русло, оставшееся от некогда стекавшей со склонов горы Шарпа реки. Спутниковые фотографии демонстрирую характерные скопления камней, по всей видимости, вынесенные ее течением. По словам специалистов миссии, русло образовалось уже после формирования глинистой и сульфатной области. Если Curiosity сумеет изучить все перечисленные регионы, это позволит нам узнать много нового о древнем климате Марсе и том, как он постепенно превратился из водного мира в планету-пустыню.
21 май 2019 /
Космос и Нло
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