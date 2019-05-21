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Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны происхождения Солнечной системы

Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны происхождения Солнечной системы


В начале этого года космический аппарат New Horizons пролетел астероида Ультима Туле. Он стал самым отдаленным объектом, когда-либо исследованным людьми. Все это время ученые проводили исследования астероида, чтобы не только узнать историю этого загадочного объекта, но и о еще одной детали происхождения Солнечной системы. Первый плод уже собран — исследователи смогли измерить параметры небесного тела, оценили его возраст и, что самое главное, выдвинули теорию его происхождения.
После получения данных и их обработки на Земле, ученые пришли к выводу, что Ультима Туле (или объект 2014 MU69) является холодным телом со стабильной орбитой, форма которой близка к окружности. Наклонение к плоскости эклиптики не очень сильное, значит объект не страдал от серьезных возмущений с момента образования Солнечной системы, а его возраст, следовательно, составляет около 4,5 миллиардов лет.
Что касается размеров астероида, он не превышает 30 километров, при этом состоит как бы из двух «дисков», слепленных друг с другом. У объекта нет спутников, облаков пыли или атмосферы. Чем обусловлена столь необычная форма? По мнению исследователей, Ультима Туле образовалась вследствие сцепления двух отдельных небесных тел, которые обращались вокруг общего центра масс. Температура тела составляет около 42 кельвинов.
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны происхождения Солнечной системы

Поверхность оказалась темная, поскольку отражает мало света (коэффициент отражения не превышает 12 процентов). Объект отличается однородным красным цветом, при этом благодаря спектральным исследованиям ученые нашли линии поглощения воды и метанола.
Отмечается, что исследование Ультима Туле является одним из важнейших для астрономии: это небесное Тило никогда не прогревалось Солнцем до высоких температур, а значит, в нем сохранены многие свойства веществ, благодаря которым произошло образование Солнечной системы. Объект находится в поясе Койпера, на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца, уже за орбитой Нептуна.
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны происхождения Солнечной системы

Ученые продолжают собирать и обрабатывать информацию о новом объекте и, вполне возможно, в скором времени смогут стать еще ближе к разгадке происхождения Солнечной системы. Примечательно, что основной целью New Horizons был Плутон, но аппарат пролетел мимо него еще 4 года назад. Ультима Туле стала его следующей целью — сближение состоялось 1 января 2019 года. Но поскольку объект находится слишком далеко от Земли, на передачу данных потребуется еще около одного года.
21 май 2019 /
Космос и Нло
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