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Израиль запустит на Луну новый космический аппарат

Израиль запустит на Луну новый космический аппарат


На Луну запустят космический аппарат «Берешит–2», заявил глава израильской компании SpaceIL Моррис Хан.
Он рассказал Times of Israel о планах построить и запустить второй космический аппарат: «Я объявляю о начале нового проекта: «Берешит-2». По его словам, «начатое дело» будет «завершено», передает RT.
Напомним, израильский космический аппарат «Берешит» потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Хан признался, что считает эту попытку успешной.
11 май 2019 /
Космос и Нло
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