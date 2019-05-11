Израиль запустит на Луну новый космический аппарат

На Луну запустят космический аппарат «Берешит–2», заявил глава израильской компании SpaceIL Моррис Хан.Он рассказал Times of Israel о планах построить и запустить второй космический аппарат: «Я объявляю о начале нового проекта: «Берешит-2». По его словам, «начатое дело» будет «завершено», передает RT.Напомним, израильский космический аппарат «Берешит» потерпел аварию при попытке совершить посадку на поверхность Луны. Хан признался, что считает эту попытку успешной.