Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?





А действительно — на низкой околоземной орбите собран уникальный научно-исследовательский комплекс. Есть просторные жилые помещения, лаборатории, большой массив солнечных батарей. Почему бы все это не отбуксировать хотя бы на окололунную орбиту и не использовать потенциал МКС для серьезного исследования ночного светила? А потом к Марсу?

Да, у станции нет мощной силовой установки (она проводит маневры на орбите с помощью гиродинов и двигателей модуля «Звезда», а также пристыкованных кораблей), но давайте запустим мощный разгонный блок, который отбуксирует станцию к Луне! В этих рассуждениях, конечно, есть рациональное зерно: наверняка марсианский корабль будущего придется предварительно строить на НОО из отдельных блоков.

Но вот только МКС на эту роль не рассчитана и абсолютно к ней непригодна. Причины две. Во-первых, для разгона МКС до второй космической скорости потребуется придать станции мощное ускорение. Возникнут перегрузки, которые нынешние соединения и сочленения просто не выдержат, и станция разрушится. А во-вторых, МКС не оснащена средствами защиты от космической радиации, которая в межпланетном пространстве значительно мощнее, чем на НОО. Уход из околоземного пространства обернется для экипажа верной гибелью.