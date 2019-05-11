Маленький «Колосс» против большого огня: робот, спасавший Нотр-Дам

Спецтехника служб пожаротушения не ограничивается различными автомобилями с необходимым оборудованием. Часто в горящее здание людям нельзя заходить даже в защитном обмундировании. В таких ситуациях на помощь приходят дистанционно-управляемые роботы.Компактный радиоуправляемый робот с громким названием Colossus разработан французской компанией Shark Robotics, и не первый день стоит на вооружении экстренных служб, однако всемирную славу ему принесло тушение пожара в Соборе Парижской Богоматери. Он оказался незаменим для сдерживания огня и не допускал его распространения на деревянные конструкции внутри храма.Без такого помощника в задымленном помещении собора для пролива свода и стен пожарным пришлось бы своими руками направлять 2,5-дюймовый пожарный рукав. Это было бы очень сложно и малоэффективно, так как большой напор нельзя подать — люди просто не удержат брандспойт, а главное — чрезвычайно опасно: крыша могла в любой момент рухнуть.Гусеничный «Колосс» способен перемещаться со скоростью быстро идущего человека (3,5 километра в час) и нести оборудование весом до 550 килограмм, что больше его собственной массы. Шесть аккумуляторных батарей гарантируют автономность до 8 часов, а два электродвигателя по 4 киловатта мощностью каждый позволяют ему преодолевать склоны под 45 градусов. Он управляется оператором дистанционно с трех различных пультов (выбираются в зависимости от задач) на расстоянии до 500 метров в поле или 300 метров внутри зданий.Пожар в Нотр-Дам-Де-Пари начался вечером в понедельник 15 апреля и его тушение продолжалось до позднего утра. Из-за особенностей конструкции возникло множество сложностей, а ряд техник борьбы с огнем был неприменим. Например, сброс воды с пожарных самолетов или вертолетов, как многие предлагали, скорее всего не произвел бы значительного эффекта, но мог сильно повредить здание. Оценка ущерба еще продолжается и может занять несколько недель. На восстановление памятника архитектуры уже собрано более миллиарда евро от различных жертвователей.