» » Маленький «Колосс» против большого огня: робот, спасавший Нотр-Дам

Маленький «Колосс» против большого огня: робот, спасавший Нотр-Дам

Маленький «Колосс» против большого огня: робот, спасавший Нотр-Дам


Спецтехника служб пожаротушения не ограничивается различными автомобилями с необходимым оборудованием. Часто в горящее здание людям нельзя заходить даже в защитном обмундировании. В таких ситуациях на помощь приходят дистанционно-управляемые роботы.
Компактный радиоуправляемый робот с громким названием Colossus разработан французской компанией Shark Robotics, и не первый день стоит на вооружении экстренных служб, однако всемирную славу ему принесло тушение пожара в Соборе Парижской Богоматери. Он оказался незаменим для сдерживания огня и не допускал его распространения на деревянные конструкции внутри храма.
Без такого помощника в задымленном помещении собора для пролива свода и стен пожарным пришлось бы своими руками направлять 2,5-дюймовый пожарный рукав. Это было бы очень сложно и малоэффективно, так как большой напор нельзя подать — люди просто не удержат брандспойт, а главное — чрезвычайно опасно: крыша могла в любой момент рухнуть.

Гусеничный «Колосс» способен перемещаться со скоростью быстро идущего человека (3,5 километра в час) и нести оборудование весом до 550 килограмм, что больше его собственной массы. Шесть аккумуляторных батарей гарантируют автономность до 8 часов, а два электродвигателя по 4 киловатта мощностью каждый позволяют ему преодолевать склоны под 45 градусов. Он управляется оператором дистанционно с трех различных пультов (выбираются в зависимости от задач) на расстоянии до 500 метров в поле или 300 метров внутри зданий.

Пожар в Нотр-Дам-Де-Пари начался вечером в понедельник 15 апреля и его тушение продолжалось до позднего утра. Из-за особенностей конструкции возникло множество сложностей, а ряд техник борьбы с огнем был неприменим. Например, сброс воды с пожарных самолетов или вертолетов, как многие предлагали, скорее всего не произвел бы значительного эффекта, но мог сильно повредить здание. Оценка ущерба еще продолжается и может занять несколько недель. На восстановление памятника архитектуры уже собрано более миллиарда евро от различных жертвователей.
11 май 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В США взорвался химический склад
Космос и Нло

В США взорвался химический склад

В США произошел крупный пожар на химическом складе в городе Финикс (Аризона). Работников склада эвакуировали, а пожарные безуспешно пытались взять стихию под контроль: несколько резервуаров с
NASA планирует сбросить на Титан робота перекати-поле
Космос и Нло

NASA планирует сбросить на Титан робота перекати-поле

NASA разрабатывает всевозможные инновационные способы мягкой посадки зондов и вездеходов на другие планеты. Инженеры исследовательского центра Ames разработали необычного робота из стержней и тросов,
Техногенная катастрофа в Китае: жители приняли взрыв за землетрясение
Космос и Нло

Техногенная катастрофа в Китае: жители приняли взрыв за землетрясение

Тушение пожара на складе в китайском Тяньцзине временно прекращено. Эксперты пытаются выяснить, что именно находилось на складе, чтобы не допустить повторных взрывов. По последней информации, в
Змееподобного робота отправят в реактор на АЭС «Фукусима»
Космос и Нло

Змееподобного робота отправят в реактор на АЭС «Фукусима»

Змееподобный робот готов отправиться внутрь одного из трех реакторов на АЭС «Фукусима-1». Об этом заявили представители японской компании Tokyo Electric Power Co. Робот должен будет собрать
Японский робот «умер» после трех часов пребывания в ядерном реакторе
Космос и Нло

Японский робот «умер» после трех часов пребывания в ядерном реакторе

Компания Tepco прекратила попытки восстановить работу змееподобного робота, отправленного на японскую АЭС «Фукусима-1», тяжело пострадавшую от сильнейшего землетрясения и цунами в марте 2011 года. В
Комета ISON пересекла орбиту Земли
Космос и Нло

Комета ISON пересекла орбиту Земли

Комета ISON теперь находится внутри орбиты Земли и направляется к солнцу, пишет spaceweather.com. Вчера вечером астроном Альберто Кихано Водниза из Колумбии зарегистрировал перемещение кометы в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Откуда в нашей вселенной водаКак правильно выбрать мотошколуОсобенности инфильтративной формы туберкулеза7 малоизвестных фактов о подвиге Юрия ГагаринаПервую запечатленную на фото черную дыру назвали PowehiЗамена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаСтало известно, почему застрял бур марсохода InSight


Свежие Статьи
Космический цветок в созвездии Стрельца

Космический цветок в созвездии Стрельца

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?

Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+