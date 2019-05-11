Космический цветок в созвездии Стрельца





Гребни светящихся межзвездных газов и темных пылевых облаков заполняют бурные космические глубины туманности Лагуна, также известной как Messier 8. Эта яркая область звездообразования находится на расстоянии около 5000 световых лет в созвездии Стрельца.

Открывающийся на снимке вид охватывает более 100 световых лет. В туманности преобладают ионизованные атомы водорода, обозначенные красным, которые рекомбинируют с электронами. Яркая компактная область в центре в форме песочных часов образована ионизированным газом под воздействием энергетического излучения и сильных ветров массивной молодой звезды.

Изображение было получено из данных Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System), объединенных с данными любительских телескопов. В средних широтах Северного полушария туманность Лагуна можно увидеть невооруженным глазом. В бинокль она выглядит как овальное облако с ядром, похожим на бледный цветок.