Луна оказалась сильно растрескавшейся

В момент образования Луны, около 4.3 миллиарда лет назад, и довольно долгое время потом ее поверхность подвергалась бомбардировке крупными телами астероидных размеров. На Луне нет условий для эрозии, а последний миллиард лет нет и крупного вулканизма. Поэтому на ее поверхности следы былых ударов видны очень хорошо и будут видны еще несколько миллиардов лет — пока диаметр Солнца не возрастет настолько, что светило поглотит Луну, а заодно и Землю. Но это на поверхности, а что под ней?Еще в 2011−12 годах данные гравиметрии, полученные космическими аппаратами с окололунных орбит, показали, что кора нашего спутника имеет заметно меньшую плотность, чем можно было бы ожидать, исходя из теоретических представлений.Группа американских планетологов из университетов Брауна и Пердью попыталась понять причины, смоделировав процессы, происходящие в коре Луны при падении относительно крупного небесного тела (астероида).Математическое моделирование показало, что удар астероида диаметром всего в километр порождал трещины, проникавшие в лунные недра на 20 километров. При попадании в Луну большего «снаряда» — 10 км — глубина трещин оказывалась такой же, но их длина по горизонтали увеличивалась в разы. Радиус распространения трещин достигал 300 км от ударного кратера.При падении астероида на Землю происходит примерно то же, но здесь трещины мгновенно схлопываются под действием мощной гравитации. Что осталось — очень быстро заполняется минерализованной водой или, если глубина трещины достаточно велика, — магмой. На Луне всего этого нет, сила тяжести там вшестеро слабее земной, поэтому трещины могут существовать очень долго.Как полагают авторы исследования, сеть разновременных и разноразмерных трещин поверхности к настоящему времени охватывает всю Луну, деля ее поверхность на блоки примерно метрового размера.