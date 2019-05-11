Все стороны Меркурия

Поверхность планеты Меркурий была полностью визуализирована всего шесть лет назад. Детальные наблюдения за самой близкой к Солнцу планетой начались, когда АМС НАСА «Мессенджер» в 2011 году вышла на орбиту Меркурия. До этого его исследованиями в 1970-х годах занимался аппарат «Маринер-10», который показал только половину поверхности.«Мессенджер» наблюдал за Меркурием до 2015 года. Миссия завершилась контролируемой жесткой посадкой на планету. За время работы станции было получено более 277 000 снимков, включая неизвестные ранее области.На видео представлено изображение всего Меркурия, составленное из тысяч снимков, преобразованных для лучшей контрастности различных элементов поверхности. На вращающейся модели видны лучи, исходящие от ударных кратеров, образовавшиеся в результате выброса вещества в момент метеоритного воздействия. Примерно на середине видео появляется светлая область, названная Равниной Жары. Эта ударная структура диаметром около 1500 км заполнена застывшей лавой и является крупнейшим объектом на поверхности Меркурия. Ее название связано с расположением — в этом месте рекордно высокая температура. У северного полюса располагается Северная равнина, где, наоборот, температура достигает минимальных значений. Недавний анализ данных «Мессенджера» показал, что Меркурий имеет твердое внутреннее ядро.