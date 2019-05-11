» » Внутри метеорита обнаружили пылинку звезды — предшественницы Солнца

Внутри метеорита обнаружили пылинку звезды — предшественницы Солнца

Внутри метеорита обнаружили пылинку звезды — предшественницы Солнца


Найденный в Антарктиде метеорит сохранил уникальную частицу вещества, рожденного звездой — прародительницей Солнечной системы.
Богатые силикатами хондриты — весьма распространенный вид метеоритов, так что ученые, анализировавшие один из них, обнаруженный в Антарктиде, вряд ли ожидали больших находок. Однако среди многочисленных включений в нем обнаружилось нечто действительно особенное — песчинка LAP-149. По мнению Пьера Энекура (Pierre Haenecour) и его коллег из Университета Аризоны, она может быть остатком звезды, существовавшей и погибшей еще до появления Солнца. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
В самом деле, предполагается, что часть материала, из которого образовалась наша звезда и ее планеты, сформировалась после гибели звезды предыдущего поколения. Однако на первых этапах формирования Солнца это вещество претерпело слишком глубокие преобразования и практически не сохранилось в исходном виде. Однако LAP-149 повезло оказаться включенным в кремниевый астероид, который не вошел в состав ни Солнца, ни планет и упал на Землю лишь миллиарды лет спустя, сохранив крошечный фрагмент древней звезды.
Состав LAP-149 указывает на то, что образовалась она во взрыве новой звезды — двойной системы, состоявшей из белого карлика и соседней, не слишком массивной звезды — например, красного гиганта. Перетягивая его разреженное вещество, белый карлик то и дело вспыхивает, выбрасывая в окружающее пространство пыль, насыщенную тяжелыми химическими элементами. Оказался среди них и углерод-13, аномально высокое содержание которого указало на происхождение пылинки. Этого изотопа в нем примерно в 50 тысяч раз больше, нежели в среднем в Солнечной системе.
Химически он представляет собой графит, окруженный силикатами. К сожалению, объем пылинки чрезвычайно мал, в ней содержится слишком мало атомов, чтобы можно было провести анализ для определения возраста этого вещества. Впрочем, ученые обращают внимание на то, что состав антарктического хондрита близок к составу астероида (101955) Бенну, к которому приближается американский зонд OSIRIS-REx. Уже в нынешнем году он должен произвести забор грунта с его поверхности, а в 2023-м доставить его на Землю. Возможно, тогда в нашем распоряжении будет достаточно вещества старше самого Солнца.
11 май 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые объяснили происхождение фтора в Солнечной системе
Космос и Нло

Ученые объяснили происхождение фтора в Солнечной системе

Астрофизики из Швеции, Ирландии и США объяснили происхождение фтора в Солнечной системе. Ученые подтвердили одну из трех распространенных гипотез о происхождении химически активного неметалла,
Найден белый карлик, покрасневший от старости
Космос и Нло

Найден белый карлик, покрасневший от старости

Открыта практически идентичная Солнцу звезда
Космос и Нло

Открыта практически идентичная Солнцу звезда

Хаббл сфотографировал взрыв Солнца через 5 млрд лет
Космос и Нло

Хаббл сфотографировал взрыв Солнца через 5 млрд лет

Телескоп Хаббл сфотографировал финал существования водородной звезды Кэмпбелла из созвездия Лебедя. С помощью полученных данных ученые получили представление о том, как Солнце взорвется и уничтожит
На орбите новорожденной звезды обнаружили планеты-гиганты
Космос и Нло

На орбите новорожденной звезды обнаружили планеты-гиганты

Астрономы засекли следы возможного столкновения планет у другой звезды
Космос и Нло

Астрономы засекли следы возможного столкновения планет у другой звезды

16.08.11 Астрономы обнаружили следы столкновения двух подобных Земле планет у звезды, расположенной в 30 световых годах от нас в созвездии Геркулеса.Группа под руководством Беньямина Цукермана
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Откуда в нашей вселенной водаКак правильно выбрать мотошколуОсобенности инфильтративной формы туберкулеза7 малоизвестных фактов о подвиге Юрия ГагаринаПервую запечатленную на фото черную дыру назвали PowehiЗамена автомобильного стекла KiaСрочное оформление загранпаспортаСтало известно, почему застрял бур марсохода InSight


Свежие Статьи
Космический цветок в созвездии Стрельца

Космический цветок в созвездии Стрельца

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?

Можно ли отправить МКС к Луне или Марсу?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+