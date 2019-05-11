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Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин



Исследователи изучают движение валунов на поверхностях околоземных объектов Рюгу и Бенну, чтобы получить более полную картину их строения и эволюции.
Астероид Рюгу является основной научной целью миссии «Хаябуса-2» - этот 900-метровый космический камень изучается при помощи японской миссии, в рамках которой были сделаны снимки этого астероида с близкого расстояния, а также cпущен на поверхность европейский посадочный аппарат. Миссия «Хаябуса-2» достигла астероида Рюгу в конце июня 2018 г.
Как Рюгу, так и научная цель миссии НАСА OSIRIS-REx, 500-метровый астероид Бенну, имеют форму алмаза: четко выделяющиеся полюса и утолщение в области экватора.
Теперь, когда доступны снимки этих объектов с близкого расстояния, ученые имеют возможность подробно изучить структуру их поверхности. Поэтому в новой научной работе исследователи во главе с Бином Ченом (Bin Cheng) смогли смоделировать движение мельчайших частиц реголита (астероидной пыли) по поверхности космического камня, а затем сравнить результаты моделирования с наблюдениями, выполненными при помощи этих двух космических аппаратов. Моделирование, учитывающее, помимо прочего, YORP-эффект (изменение скорости вращения астероида под действием солнечного света), показало, что частицы реголита со временем двигаются к экватору астероида, накапливаясь в экваториальной области и формируя утолщение. Тем временем, более крупные валуны обнажаются близ полюсов и остаются частично засыпанными реголитом на средних широтах, в то время как в экваториальной области их практически не видно под слоем реголита. Результаты этого моделирования показали хорошее соответствие с результатами наблюдений, проведенных при помощи миссий «Хаябуса-2» и OSIRIS-REx, отмечают авторы.
Исследование было представлено на Конференции по защите планет 2019 г., проводимой Международной академией астронавтики в период с 29 апреля по 3 мая.

11 май 2019 /
Космос и Нло
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