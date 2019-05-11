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«Хаббл» запечатлел спиральную галактику в созвездии Льва

«Хаббл» запечатлел спиральную галактику в созвездии Льва


Космическому телескопу «Хаббл» удалось получить изображение впечатляющей спиральной галактики в созвездии Льва.
Спиральные галактики были названы так, поскольку имеют внутри диска яркие рукава звёздного происхождения, которые простираются из балджа. Эти рукава служат основным признаком, по которому астрономы отличают спиральные галактики от линзообразных, для которых характерно дисковое строение и отсутствие ярко выраженной спирали. Рукава спиральных галактик также являются областями активного звездообразования и состоят в основном из молодых горячих звёзд, создавая порой потрясающие виды при наблюдении через мощный телескоп.
Галактика NGC 2903 расположена на расстоянии примерно в 30 миллионов световых лет в созвездии Льва. Она была изучена в рамках обзора «Хабблом» центральных областей 145 дисковых галактик, расположенных поблизости. Цель исследования состояла в том, чтобы помочь астрономам лучше понять взаимосвязь между балджем и чёрными дырами, которые скрываются в ядрах галактик.
11 май 2019 /
Космос и Нло
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