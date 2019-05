Лунный зонд снял восход Солнца над Землей

Израильский лунный зонд Beresheet частной компании SpaceIL запечатлел восход Солнца над Землей.

Sunrise Video from #Beresheet ? From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun's exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/y6IR80oz73

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 24 марта 2019 г.На кадрах видно, как появление светила сопровождается яркой вспышкой.Изначально аппарат разрабатывали для участия в конкурсе Google Lunar XPrize, однако затем зонд перепрофилировали и отправили на Луну. Миссия Beresheet завершится через 11 дней.