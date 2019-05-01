В России разрабатывают спутник для переработки космического мусора

Проблема космического мусора с каждым годом становится все острее. По современным оценкам в районе низких околоземных орбит вплоть до высот около 2000 километров находится до 300 тысяч техногенных объектов общей массой до 5 тысяч тонн. Согласно статистическому анализу, размер 60-100 тысяч этих объектов составляет более 1 сантиметра в диаметре. При этом точной цифры не знает никто. Для Земли относительно безопасен. Как правило, мелкие его части сгорают в атмосфере. Крупные, в редких случаях, планету все-таки падают, но к настоящему моменту еще не было зафиксировано случаев падения этого мусора в жилых зонах. В то же весь этот мусор представляет большую опасность для спутников, а также для грузовых и пилотируемых кораблей, поэтому неудивительно, что многие частные и государственные организации по всему миру пытаются разработать системы, которые позволили бы сделать наше околоземное пространство чище.Например, не так давно мы писали о британском проекте RemoveDEBRIS. В его рамках прошли успешные испытания небольшого аппарата, оснащенного ловчей сетью и гарпуном, с помощью которых он может захватывать куски космического мусора.К решению проблемы засоренной орбиты нашей планеты подключилась и Россия. «Российские космические системы» (РКС) ведут разработку космического комплекса, способного не только захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники (по подсчетам их около 5000) и другие крупные объекты космического мусора, но и перерабатывать их в топливо для своей подпитки.Специальная система тросов позволит космическому уборщику захватывать и притягивать объекты (на высоте от 500 до 700 километров над поверхностью планеты) и направлять их в двухвалковый измельчитель. Далее в дело вступать барабанно-шаровая мельница, в которой мусор будет перерабатываться до состояния мелкодисперсного порошка.«Аппарат состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки. Когда спутник попадает в ловушку, он проходит стадии переработки через измельчитель и специальную мельницу», — цитирует ТАСС слова разработчика проекта, инженера-исследователя РКС Марины Барковой.Перетертый внутри измельчителя космический аппарат затем будет смешиваться с кислородом и водородом и превращаться в топливо, говорит руководитель проекта. Топливо будет использоваться в двигателях комплекса для маневров и перелета к следующему отработавшему спутнику или другому фрагменту космического мусора. Бортовой компьютер и роботизированные системы управления аппаратом РКС будут питаться от солнечных батарей.«На борту СКМ предполагается размещение регенератора воды, принцип работы которого основан на реакции Сабатье. Этот прибор посредством мембранно-электродного блока будет производить окислитель — кислород и горючее — водород. Эти два вещества будут смешиваться с порошком из космического мусора и использоваться в качестве топлива для бортового двигателя, который будет периодически включаться, чтобы по мере очистки орбит от мусора поднимать аппарат всё выше вплоть до орбиты захоронения самого аппарата», — указывается на официальном сайте РКС.На данный момент проект ожидает получения патента. Заявка на внутренний вид комплекса была подана в 2018 году, на внешний — в 2019. По оценкам Барковой, стоимость создания аппарата составит около 7,5 миллиарда рублей.