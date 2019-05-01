» » Наблюдения «звездотрясений» позволили выяснить параметры «горячего сатурна»

Наблюдения «звездотрясений» позволили выяснить параметры «горячего сатурна»

Наблюдения «звездотрясений» позволили выяснить параметры «горячего сатурна»


Космическая обсерватория НАСА под названием TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) впервые обнаружила планету, обращающуюся вокруг звезды, на которой происходят доступные для наблюдений «звездотрясения».
Эти наблюдения имеют большое значение, поскольку они демонстрируют возможности нового «охотника за планетами» спутника TESS, а также потому, что они позволили астрономам подробно охарактеризовать вновь обнаруженный «горячий сатурн». Эта экзопланета была замечена при помощи камер спутника TESS.
Спутник TESS, запущенный в космос в апреле 2018 г., лишь сейчас начинает раскрывать свой научный потенциал. Так же, как и его научный предшественник космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер»), орбитальный аппарат TESS обнаруживает внесолнечные планеты, отслеживая яркость их родительских звезд и фиксируя регулярные спады яркости родительской звезды, вызываемые прохождением перед ней планеты. В отличие от «Кеплера» спутник TESS фокусируется на группе ярких звезд, расположенных относительно близко к Земле в границах весьма обширного участка неба. («Кеплер» имел более узкое поле обзора, наблюдая звезды, расположенные на большом удалении). Спутник TESS также способен обнаруживать «звездотрясения» - сейсмические волны, которые проходят через звезды, подобно тому, как сейсмические волны при землетрясениях проходят сквозь Землю – наблюдая изменения яркости этих же звезд, происходящие с большей частотой.
«Звездотрясения» происходят почти на всех звездах, однако они не всегда доступны для обнаружения. В случае если астросейсмологам удается наблюдать «звездотрясения», эти явления позволяют получить ценную информацию о массе, возрасте и размерах звезды. Эти данные, в свою очередь, помогают оценить параметры планет в системе звезды.
В этом новом исследовании, проведенном группой ученых проекта TESS, возглавляемых Даниэлем Хубером (Daniel Huber), данные, полученные при помощи этого спутника, показали, что возраст родительской звезды TOI-197 составляет 5 миллиардов лет, а ее масса лишь слегка превышает массу Солнца. Кроме того, исследователи обнаружили, что звезда находится на этапе перехода в фазу красного гиганта (последняя стадия жизненного цикла звезды). Планета, обращающаяся вокруг звезды, TOI-197.01, представляет собой газовый гигант размером примерно с Сатурн, который обращается очень близко от родительской звезды с периодом всего лишь 14 суток. Эта планета стала наиболее подробно изученной планетой размером с Сатурн (не считая сам Сатурн), сказали исследователи.
Планета TOI-197.01, обращающаяся настолько близко к родительской звезде, интенсивно облучается палящими лучами раздувающегося светила. Астрономы считают, что при дальнейшем расширении звезды эта планета может раздуться от полученного тепла до еще больших размеров, перейдя в класс крупных планет с низкой плотностью вещества, обращающихся вокруг красных гигантов, который был впервые открыт при наблюдениях, проводимых при помощи «Кеплера».
Это исследование доступно в интернет-репозитории arXiv и будет опубликовано в ближайшем номере журнала Astronomical Journal.
01 май 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Телескоп TESS открыл свой первый горячий Юпитер
Космос и Нло

Телескоп TESS открыл свой первый горячий Юпитер

Спутник НАСА нашел еще одну экзопланету
Космос и Нло

Спутник НАСА нашел еще одну экзопланету

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды
Космос и Нло

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Космический телескоп TESS, созданный для поиска экзопланет, нашел свою первую экзокомету возле звезды в 65 световых годах от нас.
Если Земля-2 существует, TESS найдет её
Космос и Нло

Если Земля-2 существует, TESS найдет её

Телескоп Кеплер, который был запущен в 2009 году, не теряется, когда речь идет об охоте на экзопланеты. Системе поручено заниматься исследованием более 145 000 звезд, в надежде найти обитаемые
Телескоп TESS нашел свою первую экзопланету
Космос и Нло

Телескоп TESS нашел свою первую экзопланету

TESS готов начать поиск экзопланет
Космос и Нло

TESS готов начать поиск экзопланет

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Откуда в нашей вселенной водаОсобенности и критерии оформления заграничного паспортаОсобенности инфильтративной формы туберкулезаПотребительский кредит с низкой процентной ставкой: особенностиОсобенности азиатской кухниПолучено первое в истории изображение черной дырыКак упростить покупку автозапчастей?Тактильные таблички для инвалидов


Свежие Статьи
В России разрабатывают спутник для переработки космического мусора

В России разрабатывают спутник для переработки космического мусора

Сможем ли мы долететь до других звезд?

Сможем ли мы долететь до других звезд?

К 2030 году атмосфера Плутона может замерзнуть и исчезнуть

К 2030 году атмосфера Плутона может замерзнуть и исчезнуть

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+