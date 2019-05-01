Наблюдения «звездотрясений» позволили выяснить параметры «горячего сатурна»

Космическая обсерватория НАСА под названием TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) впервые обнаружила планету, обращающуюся вокруг звезды, на которой происходят доступные для наблюдений «звездотрясения».Эти наблюдения имеют большое значение, поскольку они демонстрируют возможности нового «охотника за планетами» спутника TESS, а также потому, что они позволили астрономам подробно охарактеризовать вновь обнаруженный «горячий сатурн». Эта экзопланета была замечена при помощи камер спутника TESS.Спутник TESS, запущенный в космос в апреле 2018 г., лишь сейчас начинает раскрывать свой научный потенциал. Так же, как и его научный предшественник космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер»), орбитальный аппарат TESS обнаруживает внесолнечные планеты, отслеживая яркость их родительских звезд и фиксируя регулярные спады яркости родительской звезды, вызываемые прохождением перед ней планеты. В отличие от «Кеплера» спутник TESS фокусируется на группе ярких звезд, расположенных относительно близко к Земле в границах весьма обширного участка неба. («Кеплер» имел более узкое поле обзора, наблюдая звезды, расположенные на большом удалении). Спутник TESS также способен обнаруживать «звездотрясения» - сейсмические волны, которые проходят через звезды, подобно тому, как сейсмические волны при землетрясениях проходят сквозь Землю – наблюдая изменения яркости этих же звезд, происходящие с большей частотой.«Звездотрясения» происходят почти на всех звездах, однако они не всегда доступны для обнаружения. В случае если астросейсмологам удается наблюдать «звездотрясения», эти явления позволяют получить ценную информацию о массе, возрасте и размерах звезды. Эти данные, в свою очередь, помогают оценить параметры планет в системе звезды.В этом новом исследовании, проведенном группой ученых проекта TESS, возглавляемых Даниэлем Хубером (Daniel Huber), данные, полученные при помощи этого спутника, показали, что возраст родительской звезды TOI-197 составляет 5 миллиардов лет, а ее масса лишь слегка превышает массу Солнца. Кроме того, исследователи обнаружили, что звезда находится на этапе перехода в фазу красного гиганта (последняя стадия жизненного цикла звезды). Планета, обращающаяся вокруг звезды, TOI-197.01, представляет собой газовый гигант размером примерно с Сатурн, который обращается очень близко от родительской звезды с периодом всего лишь 14 суток. Эта планета стала наиболее подробно изученной планетой размером с Сатурн (не считая сам Сатурн), сказали исследователи.Планета TOI-197.01, обращающаяся настолько близко к родительской звезде, интенсивно облучается палящими лучами раздувающегося светила. Астрономы считают, что при дальнейшем расширении звезды эта планета может раздуться от полученного тепла до еще больших размеров, перейдя в класс крупных планет с низкой плотностью вещества, обращающихся вокруг красных гигантов, который был впервые открыт при наблюдениях, проводимых при помощи «Кеплера».Это исследование доступно в интернет-репозитории arXiv и будет опубликовано в ближайшем номере журнала Astronomical Journal.