Ученые подтвердили что у восточного побережья США упал метеорит

16 апреля огненный шар зеленого цвета взорвался над восточным побережьем США. Метеорологическое общество получило более 400 сообщений от очевидцев падения метеорита. Свидетели особенно отмечали необычный - зеленый цвет падающего метеорита.Ученые подтвердили факт падения космического тела и дали ему название «событие 1775-2019». Большинство метеоритов имеют красный, оранжевый или ярко-желтый цвет а вот падение ярко-зеленых метеоритов крайне редкое явление.Зеленый или синий оттенок указывает на большое количество магния в составе метеорита.