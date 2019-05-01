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Ученые подтвердили что у восточного побережья США упал метеорит

Ученые подтвердили что у восточного побережья США упал метеорит


16 апреля огненный шар зеленого цвета взорвался над восточным побережьем США. Метеорологическое общество получило более 400 сообщений от очевидцев падения метеорита. Свидетели особенно отмечали необычный - зеленый цвет падающего метеорита.
Ученые подтвердили факт падения космического тела и дали ему название «событие 1775-2019». Большинство метеоритов имеют красный, оранжевый или ярко-желтый цвет а вот падение ярко-зеленых метеоритов крайне редкое явление.
Зеленый или синий оттенок указывает на большое количество магния в составе метеорита.



01 май 2019 /
Космос и Нло
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