С 1961 года на орбите зафиксировали 250 разрушений космических объектов

Около 250 разрушений космических объектов зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие, заявил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка.К космическим объектам относятся действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки."Первое разрушение было зафиксировано в 1961 году. И с той поры уже зафиксировано порядка 250 разрушений", - сказал он на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН.По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.