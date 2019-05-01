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С 1961 года на орбите зафиксировали 250 разрушений космических объектов

С 1961 года на орбите зафиксировали 250 разрушений космических объектов


Около 250 разрушений космических объектов зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие, заявил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка.
К космическим объектам относятся действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки.
"Первое разрушение было зафиксировано в 1961 году. И с той поры уже зафиксировано порядка 250 разрушений", - сказал он на конференции по космическому мусору в Институте космических исследований РАН.
По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
01 май 2019 /
Космос и Нло
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