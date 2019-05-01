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В Тольятти заметили падение метеорита
Житель города Тольятти ехал домой в два часа ночи и заметил очень быстро летящий объект белого цвета с длинным "хвостом". По параметрам этот объект похож на сгорающий в плотных слоях атмосферы метеорит, но траектория его очень необычна поскольку он падает практически параллельно к земной поверхности.
01 май 2019 /
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