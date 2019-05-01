В Тольятти заметили падение метеорита

Житель города Тольятти ехал домой в два часа ночи и заметил очень быстро летящий объект белого цвета с длинным "хвостом". По параметрам этот объект похож на сгорающий в плотных слоях атмосферы метеорит, но траектория его очень необычна поскольку он падает практически параллельно к земной поверхности.