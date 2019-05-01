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К 2030 году атмосфера Плутона может замерзнуть и исчезнуть

К 2030 году атмосфера Плутона может замерзнуть и исчезнуть


Нелегкая судьба у Плутона. В 2006 году за свой малый размер его лишили статуса планеты, переведя в разряд карликовых миров (кстати, ученые по-прежнему спорят по этому поводу, и даже предлагают пересмотреть свое решение), а теперь еще на горизонте виднеется грядущий атмосферный армагеддон. Исследуя этот маленький мир, астрономы из Университета Тасмании (Австралия) пришли к выводу, что к 2030 году атмосфера планеты может полностью замерзнуть и исчезнуть. Статья, описывающая их выводы, вскоре будет опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, а пока находится в репозитории arXiv.org.
Астрономы изучали сезонные изменения поверхностного давления Плутона, используя технику покрытия. Покрытие происходит, когда одно небесное тело блокирует свет, поступающий на Землю, от более отдаленного небесного тела. Наблюдая, как Плутон блокирует свет от далеких звезд, можно измерить информацию о плотности атмосферы, давлении и температуре.
«Мы смогли построить сезонные модели Плутона и то, как он реагирует на изменения в зависимости от количества солнечного света, который он получает, вращаясь вокруг Солнца. Мы обнаружили, что когда Плутон находится дальше всего от Солнца, в его атмосфере замерзает азот», — комментирует Эндрю Коул из Университета Тасмании.
Плутон – единственный мир Солнечной системы, обладающий ярко выраженной эллиптической орбитой. Из-за этого расстояние между карликом и Солнцем постоянно меняется, что значительно влияет на сезоны. На поверхности Плутона довольно холодно, температура колеблется от -228 до -238 градусов Цельсия. Теперь же ученые выяснили, что некоторые сезоны на карлике холоднее, чем другие, да настолько, что атмосфера, состоящая в основном из азота, замерзает до такой степени, что буквально падает на поверхность планеты, оставляя полный вакуум. После такого дисбаланса и неожиданного прихода суровой зимы поверхность Плутона может быть не готова, говорят астрономы.
Сила тяжести и продолжительность дня также негативно сказываются на атмосферу планеты, разрушительной силой ее изменяя. Исследователи отмечают, что за последние 30 лет атмосферное давление у Плутона повысилось в 3 раза. Модели ученых показывают, что большая часть атмосферы будет конденсироваться наружу, пока от нее почти ничего не останется.
«Наши прогнозы говорят о том, что к 2030 году вся атмосфера планеты полностью замерзнет и исчезнет», — говорит Коул.
Если это действительно случится, то Плутон станет выглядеть иначе. Содержащийся в атмосфере замерзший азот отражал бы больше солнечного света, поэтому карлик будет казаться ярче на небе. Но изменениям подвергнется и поверхность карликового мира. Красно-оранжевые цвета, наблюдавшиеся миссией «Новые горизонты» на Плутоне в 2015 году, скроются под азотным инеем.
01 май 2019 /
Космос и Нло
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