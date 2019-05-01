Известно, что в космосе есть много экзопланет, которые по своим размерам напоминают Землю. По словам Катала О'Доннелла, инженера 3D-биопринтинга в больнице Св. Винсента в Мельбурне, обилие потенциально обитаемых миров делает открытие внеземной жизни «неминуемым и, вероятно, неизбежным».По словам ученого, жизнь хоть и представляет собой особый вид сложной химии, с точки зрения науки в ней нет ничего особенного: углерод, водород, кислород и прочие базовые элементы — одни из самых распространенных во Вселенной. Сложная органическая химия удивительно распространена: аминокислоты, как и те, которые составляют каждый белок в нашем организме, были обнаружены в хвостах комет, а в марсианской почве есть и другие органические соединения.Катал О'Доннелл (Cathal O’Donnell) утверждает, что огромное количество экзопланет, вращающихся вокруг обитаемых зон — наиболее оптимальных мест, где они расположены не слишком близко и не слишком далеко от своей звезды, — делает открытие внеземной жизни в подавляющем большинстве случаев вероятным. Ученый в своем материале ссылается на исследование астрономов из Калифорнийского университета в Беркли: они выяснили, что в так называемой обитаемой зоне вокруг их звезды может существовать до 40 миллиардов экзопланет размером с Землю, а температура там достаточно мягкая для существования жидкой воды на поверхности.Существует даже потенциально похожий на Землю мир, вращающийся вокруг ближайшей к нам звезды Проксимы Центавра. Находящаяся всего в четырех световых годах, эта система достаточно близка, чтобы мы могли использовать современные технологии для ее достижения. В 2016 году под началом Стивена Хокинга был запущен проект Starshot, который может приблизить нас к этой цели.Более того, тот факт, что на той или иной планете не будет умеренного климата, не означает, что там не может существовать жизнь. О'Доннелл утверждает, что ее можно найти и в Антарктиде, в глубоководных гидротермальных жерлах, внутри бочек с ядерными отходами и других, казалось бы, самых неподходящих условиях. Факт остается фактом: мы встретили жизнь только в одном месте, на Земле, но автор предсказывает, что в ближайшем будущем мы сможем найти ее и в других местах.По словам ученого, большие шансы на внеземную жизнь сохраняются у Марса, где недавно обнаружили метан — газ, тесно связанный с жизнью на Земле. Помимо Земли и Марса, по крайней мере в двух других местах в Солнечной системе может существовать жизнь. Луна Юпитера Европа и луна Сатурна Энцелад — замороженные ледяные миры, но гравитации их колоссальных планет достаточно, чтобы создать огромные подледниковые океаны.В 2017 году специалисты по морскому льду из Университета Тасмании пришли к выводу, что некоторые антарктические микробы могли бы выжить в этих мирах. И Европа, и Энцелад имеют подводные гидротермальные жерла — как и те, что на Земле, где могла возникнуть жизнь. Когда в июне прошлого года зонд NASA собрал материал, выброшенный в космос из гейзера Энцелада, он обнаружил большие органические молекулы. Возможно, среди этих брызг было что-то живое — аппарат просто не имел необходимых инструментов для обнаружения.Как утверждает О'Доннелл, обнаружение внеземной жизни может перевернуть мир биологии с ног на голову. Вся жизнь на Земле идет от первой живой клетки, появившейся около четырех миллиардов лет назад. У всех живых организмов присутствует один и тот же основной молекулярный механизм: ДНК, которая производит РНК, и РНК, которая производит белок. Внеземная жизнь может представлять собой «второй генезис» — совершенно не связанный с нами. Возможно, он использовал бы другую систему кодирования в своей ДНК. Или это может быть вовсе не ДНК, а какой-то другой способ передачи генетической информации. Изучив иной пример жизни, мы смогли бы выяснить, какие части ее механизма универсальны, а какие — просто особые случаи земной жизни.«Вопрос, волнующий нас издревле, — одни ли мы во Вселенной — превратился из философского размышления в проверяемую гипотезу. Мы должны быть готовы к ответу», — заключает О'Доннелл.