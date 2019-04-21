В Эвенкии нашли место падения мартовского метеорита

Как сообщил руководитель Эвенкийского местного отделения Русского географического общества Иван Иванов, учёные российского Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) обнаружили предполагаемое место падения метеорита в Эвенкии, вхождение в атмосферу которого было зафиксировано 15 марта ориентировочно в 19:30 по красноярскому времени.Двое представителей института совершили разведочную экспедицию в Эвенкийский муниципальный район Красноярского края. Они также взяли пробы грунта на месте падения космического тела неподалёку от местного населённого пункта Учами. Как отмечает Иван Иванов, учёные считают, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита. Один из них предположительно на дне реки Нижняя Тунгуска.На лето 2019 года планируется совместная экспедиция представителей российского института и их финских коллег в Эвенкию при поддержке Русского географического общества. Тогда, возможно, и удастся обнаружить обломки космического тела и изучить их.Фотографии предоставлены Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества.