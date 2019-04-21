Гамма-блазары в небе

Когда сверхмассивные черные дыры в центре галактик аккрецируют материал, они выбрасывают мощные джеты заряженных частиц со скоростью, приближающейся к скорости света.Эти частицы в свою очередь испускают излучение по всему электромагнитному спектру, от радио до гамма-излучения. Когда джеты направлены на Землю, их называют блазарами - одними из самых энергетически мощных явлений во Вселенной.Космический гамма-телескоп НАСА Fermi, запущенный в 2008 году, обнаружил множество ярких источников гамма-излучения. Сложно определить, являются ли они блазарами, поскольку разрешение Ферми на небе составляет четверть полной луны, и эта большая область неба обычно содержит много источников, которые могут излучать гамма-лучи. Кроме того, блазары изменчивы при высоких энергиях, и их нерегулярное мерцание затрудняет их точное определение.Группа астрономов, в которую входят астрономы Рафаэле Д'Абруско и Говард Смит, обнаружила, что инфракрасные цвета блазаров уникальны, потому что вместо излучения от горячей пыли, как это обычно бывает, оно исходит от процессов, связанных с блазарными джетами. Они использовали данные от Широкоугольного инфракрасного обзорного исследователя (WISE) и изучили каталоги радиоисточников, чтобы определить наиболее перспективных гамма-кандидатов в обзоре Fermi, и в течение последних нескольких лет успешно их отслеживали, успешно подтверждая около 90 процентов блазаров.Команда астрономов расширила свою исходную работу 2014 года, используя самые последние данные Fermi и новый алгоритм анализа данных WISE, и выпустила два новых каталога кандидатов в блазары WISE, где указаны 15 120 кандидатов.