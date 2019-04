На орбите вокруг ближайшей к Солнцу звезды, возможно, обнаружена вторая планета

Астрономы обнаружили планету-кандидат на орбите вокруг звезды Проксимы Центавра, тусклого красного карлика, который лежит на расстоянии всего лишь 4,2 светового года от нашей Солнечной системы. Ученым уже известна одна экзопланета в системе этой звезды – планета размером с Землю под названием Проксима b.Поэтому возможный планетный «сосед» получает название Проксима c. Однако «возможный» является здесь ключевым словом.«Пока это всего лишь планета-кандидат, - сказал Марио Дамасси (Mario Damasso) из Туринского университета, Италия, выступая с докладом вчера, 12 апреля, на конференции под названием Breakthrough Discuss conference, проходившей в стенах Калифорнийского университета в Беркли, США. – Это очень важно подчеркнуть».В своей работе Дамасси и его коллеги проанализировали наблюдения системы Проксимы Центавра, проведенные при помощи инструмента High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS), установленного на телескопе обсерватории Ла-Силья Европейской южной обсерватории, находящейся на территории Чили. При анализе ученые заметили крохотные смещения звезды, вызываемые гравитационным воздействием на нее со стороны движущихся по орбитам планет. Данные, полученные при помощи этого инструмента, помогли ученым в свое время открыть планету Проксима b (а также множество других экзопланет).Планета Проксима b обращается в обитаемой зоне родительской звезды, поэтому существует некоторая вероятность того, что эта планета может оказаться обитаемой. Однако Проксима c никак не может претендовать на статус обитаемой – эта планета размером примерно в 6 диаметров Земли находится на слишком большом расстоянии от звезды, чтобы на ее поверхности могла существовать вода в жидкой форме или жизненные формы. Планета лежит на расстоянии в 1,5 астрономической единицы (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца) от родительской звезды, однако ввиду того, что звезда Проксима Центавра является очень тусклой, температуры на поверхности этой планеты составляют порядка минус 234 градусов по Цельсию, сказал Дамасси.Подтверждение либо опровержение существования планеты Проксима c может быть получено после дополнительных наблюдений, выполненных при помощи инструмента HARPS или других обсерваторий, таких как спутник Gaia («Гея») Европейского космического агентства, пояснили авторы.Если планета Проксима c будет подтверждена, это открывает много удивительных перспектив. Например, мы сможем направить на нее телескопы для получения прямых изображений планеты, сказали в заключение доклада Дамасси и его соавторы.