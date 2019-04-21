На Титане нашли жидкие углеводородные озера и моря

Ученые сообщили о двух типах метановых озер на самом большом спутнике Сатурна — Титане. Некоторые из них имеют глубину более 100 метров и питаются от метановых осадков тысячи лет; другие же имеют глубину всего в несколько миллиметров и существуют один сезон.На самой большой луне Сатурна — Титане — обнаружены жидкие углеводородные озера и моря. Во время последнего сближения с Титаном космический аппарат Cassini показал беспрецедентный вид на эти метановые озера. В двух статьях, опубликованных в журнале Nature Astronomy, исследователи сообщают, что некоторые из этих озер имеют глубину более 100 метров и питаются от метановых осадков в течение тысяч лет; другие же имеют глубину всего в несколько миллиметров и существуют только один сезон.Помимо Земли, Титан — единственный объект в Солнечной системе с явным свидетельством о стабильной жидкости на своей поверхности. Но эта жидкость — не вода, а углеводороды, такие как метан. Из-за низких температур, которые в среднем составляют -180 ° C в течение дня, эти углеводороды стабильны на поверхности. Однако, несмотря на очевидные различия, между Титаном и Землей есть удивительное сходство. Подобно водному циклу на Земле, Титан также обладает полным «гидрологическим циклом» метана, соединяющим атмосферу, поверхность и недра космического объекта.Исследователи проанализировали информацию, полученную во время последнего пролета Cassini над Титаном, применяя алгоритмы сверхразрешения к радиолокационным данным о некоторых влажных районах Титана. Прежде чем сгореть в атмосфере Сатурна после 20-летней миссии, зонд с помощью инструментов RADAR, Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) и Imaging Science Subsystem (ISS) изучил поверхность сутника газового гиганта. Используя эти алгоритмы, появилась возможность улучшить не только разрешение, но и возможности батиметрического обнаружения (батиметрия — изучение рельефа подводной части водных бассейнов).При этом специалисты смогли утверждать, что некоторые озера имеют глубину не менее 105 метров. Авторы предполагают, что озера Титана существуют уже тысячелетия и созданы метановым дождем, который растворил поверхностные породы. Специалисты также отмечают, что резервуары увеличиваются в объеме, благодаря притоку углеводородов в результате осадков, количество которых превышает их отток через почву.В другом исследовании ученые обращаются к другому концу спектра, рассказывая об обнаружении «призрачных озер» — неглубоких прудов, которые испарялись или стекали в землю во время перехода Титана от зимы к весне. Исследователи также отмечают, что некоторые из озер Титана находятся на больших высотах.«Измерения показывают, что эти озера, как и другие в северной полярной области, удаленные от больших морей, имеют высоту поверхности жидкости в сотни метров над уровнем моря. Таким образом, они, вероятно, питаются местными осадками», — утверждают специалисты.Оба исследования указывают на очень динамичный жидкий цикл Титана. Подобно водному циклу Земли, гидрологическая система спутника Сатурна имеет как сезонные, так и эпохальные вариации. Кроме того, ученые упомянули о потенциальной обитаемости таких озер, указывая на расположение, размер и долговечность этих поверхностных резервуаров с жидкостью.