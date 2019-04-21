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В 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников

В 2018 году на околоземной орбите разрушились 8 спутников


Российская система контроля космического пространства (СККП) зафиксировала восемь случаев разрушения космических аппаратов на орбите Земли в 2018 году, хотя ранее наблюдались единичные случаи. Увеличение числа обломков на орбите в ближайшие 10 лет может создать угрозу российским спутникам, говорится в докладе специалистов Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
По данным авторов доклада, к настоящему времени число запусков в мире по сравнению с 2015 годом выросло в два раза, также участились случаи разрушения аппаратов.
"Если до 2018 года СККП фиксировались единичные случаи разрушения космических объектов на орбите, то в 2018 году СККП зафиксировано восемь случаев разрушений", — говорится в тезисах доклада, подготовленного в рамках конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
В документе отмечается, что к концу 2018 года система контроля РФ сопровождала свыше 8 тыс. объектов на орбитах и только 2,5 тыс. из них являлись действующими аппаратами.
В центре пришли к выводу, что безопасность полетов российских космических аппаратов в ближайшие десять лет может оказаться под угрозой.
"В связи с вышеизложенным выполнение задачи по обеспечению безопасности полетов отечественных космических аппаратов на орбитах в складывающихся условиях в ближайшее десятилетие может быть сильно затруднено", — говорится в докладе.
По данным НАСА, на сегодняшний день на орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.
21 апрель 2019 /
Космос и Нло
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