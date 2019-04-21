Вокруг Земли вращается более миллиарда частиц мелкого космического мусора

Более 1 миллиарда обломков космического мусора размером от 1 миллиметра до 10 сантиметров находится на околоземной орбите, сообщил представитель научно-исследовательского центра войск Воздушно-космических сил Минобороны России Олег Аксенов."В абсолютном выражении количество мелких частиц оценивается на сегодняшний день 1,25 миллиарда. Эти оценки носят в основном модельный характер, но они опираются на закон сохранения массы с учетом приблизительно 10% сгорающих объектов", - сказал он в Москве на конференции по космическому мусору.По словам Аксенова, речь идет о частицах размером от 1 миллиметра до 10 сантиметров.Согласно данным, опубликованным на сайте подразделения Космического центра имени Джонсона (входит в НАСА), на орбите находятся 500 тысяч объектов размером от 1 до 10 сантиметров и свыше 100 миллионов частиц размером более 1 миллиметра. Скорость их полета составляет от 7-8 до 10-15 километров в секунду - более чем в десять раз быстрее пули.