Зарегистрировано образование магнетара в 6,5 миллиарда световых лет от Земли
Ранее слияние нейтронных звезд, в результате которого образовался магнетар, было зарегистрировано датчиками гравитационных волн, однако теперь это удалось сделать и при помощи рентгеновских данных космического телескопа «Чандра». Команда астрономов из Арканзасского университета зарегистрировала вспышку рентгеновского излучения из галактики, расположенной примерно в 6,5 миллиарда световых лет от Земли, что соответствует слиянию двух нейтронных звезд, в результате которого образуется магнетар — большая нейтронная звезда с очень мощным магнитным полем. На основе этого наблюдения исследователи смогли вычислить, что подобные слияния происходят в среднем 20 раз ежегодно в каждом регионе объемом в миллиард световых лет в кубе. Исследование опубликовано в журнале Nature. Нейтронная звезда — маленькая, очень плотная звезда диаметром примерно 20 километров. Нейтронные звезды образуются в результате коллапса звезд, достаточно массивных, чтобы взорваться во вспышке сверхновой, но недостаточно массивных для коллапсирования в черную дыру. Когда две нейтронные звезды сливаются и становятся магнетаром, его магнитное поле в десять триллионов раз превышает мощность магнита на вашем холодильнике. «Нейтронные звезды таинственны из-за того, что вещество в них настолько плотное и не похоже на что-либо воспроизводимое в лаборатории, — объясняет Брет Лемер из Арканзасского университета. — Мы еще не очень хорошо понимаем физическое состояние материи в нейтронных звездах. Слияния нейтронных звезд производят множество уникальных данных, предоставляющих нам подсказки о природе самих нейтронных звезд и о том, что происходит при их столкновении».
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