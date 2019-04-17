На дне Марианской впадины обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

В самой глубокой точке Мирового океана, Марианской впадине, расположенной в западной части Тихого океана и уходящей под поверхность почти на 11 000 метров (для сравнения, высота горы Эверест составляет 8848 метров) ученые обнаружили уникальные бактерии, питающиеся нефтью. Исследование, чьи результаты были опубликованы в журнале Microbiome, проводились международной группой специалистов во главе с учеными из Университета Восточной Англии. Вместе со своими коллегами из Китая и России, ученые провели самый полный анализ микробных популяций в самом глубоком месте впадины.Исследовательская группа спустилась вниз, чтобы собрать образцы микробной популяции в самой глубокой части Марианской впадины – примерно в 11 000 метрах под водой. Вернувшись в лабораторию ученые воссоздали условия среды обитания этих бактерий и выяснили, что некоторых из этих групп микроорганизмов способны разлагать углеводород.«Углеводороды – это органические соединения, которые состоят только из атомов водорода и углерода, и их можно найти во многих элементах, включая сырую нефть и природный газ. Таким образом, эти типы микроорганизмов, по сути, питаются соединениями, аналогичными тем, которые содержатся в нефти, а затем используют их в качестве топлива. Подобные микроорганизмы сыграли определенную роль в устранении нефтяных разливов, возникающих при стихийных бедствиях, таких как разлив нефти BP в 2010 году в Мексиканском заливе», — комментирует один из авторов нового исследования Джонатан Тодд из Школы биологических наук Университета Восточной Англии.Обнаруженная бактерия, разлагающая углеводородыУченые сообщают, что доля бактерий, разлагающих углеводороды, во впадине самая высокая на Земле. Но откуда бактерии получают углеводороды для питания? Чтобы раскрыть эту загадку ученые взяли пробы воды с глубин 2000, 4000 и 6000 метров. Выяснилось, что углеводороды присутствуют во всех образцах взятой воды.«Нами обнаружено, что углеводороды существуют на глубине 6000 метров ниже поверхности океана и, возможно, даже глубже. Значительная их часть, вероятно, связана с загрязнением поверхности океана», — объясняет Николай Педенчук из Школы наук об окружающей среде Университета Восточной Англии.«К нашему удивлению, мы также идентифицировали биологически производимые углеводороды в океанических отложениях на дне впадины. Это говорит о том, что уникальная микробная популяция производит углеводороды в этой же среде», — добавил исследователь.По словам ученых, эти углеводороды похожи на соединения, из которых состоит дизельное топливо. Они были обнаружены в водорослях на поверхности океана, но никогда не встречались в микробах на огромных глубинах.По мнению исследователей, углеводороды помогают микробам пережить сильнейшее давление в 1091 кг/см2, которое имеется на дне Марсианской впадины.«Кроме того, они могут также выступать в качестве источника пищи для других микробов, которые, возможно, способны потреблять любые загрязняющие углеводороды, попадающие на дно океана. Но необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять эту уникальную среду», — добавляет Дэвид Ли-Смит, еще один автор исследования из Школы биологических наук Университета Восточной Англии.Ученые планируют и дальше исследовать микробную жизнь на дне Марианской впадины, а также постараются выяснить объемы углеводородов, попадающих в ее среду из-за деятельности человека.«Пока мы знаем больше о Марсе, чем о самой глубокой части Мирового океана», – подытожил профессор Сяо-Хуа Чжан из Океанского университета в Китае.