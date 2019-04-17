7 малоизвестных фактов о подвиге Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года произошло историческое событие — советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Всем уже со школьных лет известно, что запуск ракеты «Восток-1» осуществлялся с космодрома «Байконур», но некоторые факты о первом полете до сих пор остаются малоизвестными. Часть из них уже была раскрыта в нашем материале в честь 85-летия великого космонавта — например, перед полетом он написал жене прощальное письмо, а на завершающей стадии полета был уверен, что космический аппарат охвачен пожаром. Но что же еще интересного связано с первым полетом?О первом полете человека в космос издано множество книг, и все событие было расписано буквально по минутам. Из всей этой информации можно выделить несколько фактов которые, возможно, кого-то сильно удивят.До Юрия Гагарина в космосе побывал «Иван»Бытует мнение, что до Гагарина на околоземной орбите побывал другой советский космонавт, судьба которого неизвестна. Был ли такой человек или нет, точно неизвестно, но до знаменательного дня на околоземной орбите действительно успел побывать «Иван» — макет человека, оснащенный разнообразными датчиками. Он сделал несколько витков вокруг Земли и передал массу полезной информации, которая использовалась при подготовке к полету Гагарина.Полет в космос резко повлиял на карьеру космонавтаКогда великий космонавт улетел в космос, он носил звание лейтенанта. Можно было бы подумать, что после приземления он станет капитаном, но все пошло гораздо лучше — спустя два часа после приземления, министр обороны Родион Малиновский дал ему звание майора, перескочив через капитанское звание.Гагарин взял в космос пистолетВ экипировку Юрия Гагарина, а впоследствии и других космонавтов, входил Пистолет Макарова. Разумеется, он не был предназначен для защиты от инопланетян — просто космонавт мог приземлиться где-то в тайге, где полно зверей. Была вероятность того, что пока до него доедет поддержка, ему придется обороняться от медведей и других хищников.Загадка надписи «СССР» на шлеме космонавтаНа оригинальных фотографиях можно заметить, что на шлеме Гагарина красуется надпись «СССР». О том, как она там появилась, существует множество слухов. Например, в книге советского летчика-испытателя Марка Галлая «С человеком на борту» написано, что она была нанесена за 20 минут до выезда Гагарина на стартовую площадку. В то же время работники предприятия «Звезда» по изготовлению скафандров уверяют, что надпись была сделана заранее.Вместо «Поехали!» могла прозвучать другая фразаПо словам того же Марка Галлая, по уставу летчики-испытатели должны были произносить команду «Экипаж, взлетаю!». Однако, многим из них такая формальность надоела, и вместо него Гагарин решил произвести бодрое «Поехали!», которое часто звучало во время предварительных тренировок.В честь Гагарина называли четверть всех новорожденных мальчиковВ 1960-е годы имя Юрия Гагарина звучало повсюду, и он стал чуть ли не символом отваги и мужества. Нет ничего удивительного в том, что большинство новорожденных мальчиков получили имя Юрий — после 12 апреля 1961 года в роддомах даже устраивались митинги.О Гагарине узнала вся планетаПосле своего полета, Юрий Гагарин стал почетным гостем во многих странах мира. Во время своих визитов космонавт успел познакомиться даже с королевой Великобритании. Есть слух, что во время чаепития Гагарин съел лимон, что в Англии считается дурным тоном, однако королева поддержала космонавта и сделала то же самое.