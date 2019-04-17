Первую запечатленную на фото черную дыру назвали Powehi

Черная дыра, впервые в истории запечатленная на фото, получила гавайское название Powehi, что переводится приблизительно как "украшенный темный источник бесконечного созидания". Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.По его информации, своими корнями название уходит в гавайский фольклор - оно встречалось в песнопении 18-го века Kumulipo, рассказывающем о сотворении мира. Данная лингвистическая находка принадлежит профессору Ларри Кимура из Университета Гавайев в городе Хило. CNN подчеркивает, что такое происхождение названия вполне оправдано, в том числе по той причине, что два из восьми радиотелескопов, с помощью которых удалось получить снимок черной дыры, расположены на Гавайях.В среду команда ученых представила первое в истории изображение черной дыры - речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами - SgrA* в центре Млечного Пути, удаленной от Земли на 26 тыс. световых лет, и объектом в центре галактики M87 (также известна как Virgo A). Предполагается, что SgrA* приблизительно в 4 млн раз массивнее Солнца, тогда как объект в галактике M87, по разным оценкам, превосходит его по массе в 3,5-7,22 млрд раз.Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.