Дэвид Копперфильд отправил на Луну свои секретные трюки

Оказалось, что на космическом аппарате Beresheet, который разбился при посадке на Луну, был секретный груз — накопитель с фокусами известного иллюзиониста.Оказывается, что аппарат Beresheet все-таки выполнил свою миссию, но не основную, а секретную. На борту лунохода был небольшой накопитель памяти, на который фокусник и иллюзионист Дэвид Копперфильд записал никому не известные трюки. Этот накопитель имеет специальную защиту от повреждений, поэтому с большой вероятностью он остался на поверхности Луны при крушении.Копперфильд побывал в офисе компании Arch Mission, которая поставляла накопители для израильского космического аппарата Beresheet. Там он вдохновился идеей отправить записи о своих неопубликованных фокусах на Луну для истории.Дэвид Копперфильд / Wikipedia CommonsНо об этой секретной миссии аппарата Beresheet никто не знал до пресс-конференции, на которой Копперфильд и компания Arch Mission рассказали о своих планах оставить след в истории, сообщает TechCrunch. Инженеры проанализировали данные о крушении и пришли к выводу, что накопитель с фокусами Копперфильда мог остаться целым:Мы либо установили первую библиотеку на Луне, либо оставили только следы попыток человека построить библиотеку на ЛунеОднако у инженеров пока слишком мало данных для анализа ситуации с накопителем. Поэтому судьба космических фокусов Копперфильда еще долго останется под завесой тайны.