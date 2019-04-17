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Дэвид Копперфильд отправил на Луну свои секретные трюки

Дэвид Копперфильд отправил на Луну свои секретные трюки


Оказалось, что на космическом аппарате Beresheet, который разбился при посадке на Луну, был секретный груз — накопитель с фокусами известного иллюзиониста.
Оказывается, что аппарат Beresheet все-таки выполнил свою миссию, но не основную, а секретную. На борту лунохода был небольшой накопитель памяти, на который фокусник и иллюзионист Дэвид Копперфильд записал никому не известные трюки. Этот накопитель имеет специальную защиту от повреждений, поэтому с большой вероятностью он остался на поверхности Луны при крушении.
Копперфильд побывал в офисе компании Arch Mission, которая поставляла накопители для израильского космического аппарата Beresheet. Там он вдохновился идеей отправить записи о своих неопубликованных фокусах на Луну для истории.
Дэвид Копперфильд отправил на Луну свои секретные трюки

Дэвид Копперфильд / Wikipedia Commons
Но об этой секретной миссии аппарата Beresheet никто не знал до пресс-конференции, на которой Копперфильд и компания Arch Mission рассказали о своих планах оставить след в истории, сообщает TechCrunch. Инженеры проанализировали данные о крушении и пришли к выводу, что накопитель с фокусами Копперфильда мог остаться целым:
Мы либо установили первую библиотеку на Луне, либо оставили только следы попыток человека построить библиотеку на Луне
Однако у инженеров пока слишком мало данных для анализа ситуации с накопителем. Поэтому судьба космических фокусов Копперфильда еще долго останется под завесой тайны.
17 апрель 2019 /
Космос и Нло
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