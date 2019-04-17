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Ученый доказал существование туннелей в пространстве-времени

Ученый доказал существование туннелей в пространстве-времени


Физик Дэниел Джафферис (Daniel Jafferis) из Гарвардского университета теоретически подтвердил существование проходимых червоточин или кротовых нор, соединяющих две отдаленные друг от друга точки Вселенной. Однако путешествие через них должно занимать больше времени, чем в обычном пространстве. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Джафферис показал, что проходимая червоточина возникает между запутанными на квантовом уровне черными дырами, и полет через кротовые норы аналогичен квантовой телепортации, но происходит дольше, чем перемещение светового луча от одного объекта к другому «напрямую». Кроме того, теоретически это является особым случаем извлечения информации из черной дыры.
Согласно одному из решений уравнений общей теории относительности Эйнштейна, в черных дырах возможно образование кротовых нор, соединяющих разные точки пространственно-временного континуума. Однако считается, что для возникновения проходимой червоточины, то есть такого туннеля, в котором может перемещаться развивающий световую скорость космический корабль, необходима экзотическая материя, создающая гравитационное отталкивание.
17 апрель 2019 /
Космос и Нло
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