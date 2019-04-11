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Зонд «Паркер» приступил ко второму сближению с Солнцем

Зонд «Паркер» приступил ко второму сближению с Солнцем

Зонд Parker Solar Probe, запущенный в августе прошлого года, начал второе сближение с Солнцем. 4 апреля он приблизится к звезде на расстояние 24 миллиона километров.
Зонд Parker Solar Probe, предназначенный для изучения, в частности, солнечного ветра и солнечной атмосферы, был запущен NASA 13 августа 2018 года. В ноябре прошлого года «Паркер» совершил первое сближение с Солнцем и побил рекорд зонда Helios-B, в 1976 году пролетевшего на расстоянии 43,5 миллиона километров от звезды. Теперь же, как сообщается на сайте миссии, Parker Solar Probe начал второе сближение со звездой и 4 апреля, как ожидается, пролетит от нее на расстоянии 24 млн километров на скорости 343 000 километров в час. Завершится же фаза второго сближения 10 ноября, после чего зонд будет передавать собранные данные на Землю.
Всего Parker Solar Probe, согласно планам NASA, будет сближаться с Солнцем на протяжении семи лет, с каждой новой орбитой подходя все ближе. Как ожидается, в целом он совершит 24 сближения со звездой, самое тесное из которых состоится в декабре 2024 года: аппарат окажется на расстоянии примерно шесть млн километров от Солнца.
11 апрель 2019 /
Космос и Нло
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