Новые свидетельства наличия на Марсе глубоко расположенных подповерхностных вод

В середине 2018 г. исследователи при поддержке Итальянского космического агентства обнаружили присутствие глубоководного озера на Марсе под его южной ледяной полярной шапкой. Теперь исследователи из центра Arid Climate and Water Research Center (AWARE) Университета Южной Калифорнии (University of Southern California, USC), США, опубликовали результаты, согласно которым глубоко расположенные подповерхностные воды могут до сих пор присутствовать на Марсе и обусловливать извержение потоков воды на поверхность в ряде приэкваториальных областей поверхности планеты.Исследователи из USC выяснили, что подповерхностные воды, вероятно, расположены не только близ полюсов Марса, а также, что на планете присутствует активная система подповерхностных вод на глубине порядка 750 метров, с которой эта вода поднимается на поверхность и изливается наружу сквозь трещины в коре Красной планеты внутри ряда кратеров, изученных исследователями.В этом исследовании Аботалиб З. Аботалиб (Abotalib Z. Abotalib), исследователь-постдок из USC, и Эссам Хегги (Essam Heggy), член научной группы инструмента Sounding radar орбитального марсианского аппарата Mars Express («Марс-Экспресс»), изучали характеристики так называемых «сезонных потоков на теплых марсианских склонах», которые напоминают собой короткие каналы, похожие на пересохшие потоки воды, наблюдаемые на стенках некоторых марсианских кратеров.Ученые ранее считали, что эти структуры связаны с движением поверхностных или неглубоко расположенных подповерхностных потоков воды, сказал Хегги.«Мы считаем, что это не так. Мы предлагаем альтернативную гипотезу, согласно которой источником этих потоков являются глубоко расположенные подповерхностные воды, которые находятся под большим давлением и изливаются на поверхность через трещины в коре планеты», - добавил Хегги.«… Мы наблюдали этот механизм на Земле в северной части пустыни Сахары и на Арабском полуострове, и это помогло нам обнаружить аналогичный механизм на Марсе», - сказал Аботалиб З. Аботалиб.Согласно этому исследованию, подповерхностные воды находятся намного глубже под поверхностью Марса, чем считалось ранее, в тех областях, где наблюдаются пресловутые потоки на стенках кратеров. Эти зоны могут стать ценными целями для будущих поисков следов обитаемости на Красной планете, считают авторы работы.Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.