Что такое модель блок-вселенной

Время было и остается одной из самых больших тайн для философов и физиков. Модель блок-вселенной могла бы объяснить то, что мы наблюдаем во Вселенной, и почему мы воспринимаем время именно так, как воспринимаем.Вы рождаетесь где-то в пространстве-времени. Умираете, опять же, в пространстве-времени. Каждый момент жизни проходит где-то в пространстве-времени. Если вкратце, это и есть модель блок-вселенной.Согласно так называемой теории блок-вселенной, Вселенная — это гигантский блок, в котором происходит все, что когда-либо и где-либо могло произойти. То есть прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно и абсолютно реальны.Как такое возможноУ блока четыре измерения: три пространственных — например, длина, высота и ширина — и четвертое, временное измерение, или попросту время. Это легче представить, если изобразить блоковую модель мира в качестве трехмерного прямоугольника, или кубоида.Блок-вселенная, в которой содержится все, что когда-либо происходило и произойдет в любое время и любом месте / © ABC ScienceДва измерения этого кубоида — например, высота и ширина — представляют собой три пространственных измерения Вселенной. Третье пространственное измерение в диаграмме сверху не учтено — длина кубоида, — пусть это будет время. У одного края кубоида происходит Большой взрыв. У другого — самый последний момент нашей Вселенной. Назовем это тепловой смертью.Кубоид наполнен каждым событием, когда-либо произошедшим. Расположение событий внутри кубоида представляет их расположение в пространстве-времени. Все события, включая ваши рождение и смерть, а также этот самый момент, когда вы читаете нашу статью, существуют где-то в этом блоке.В блок-вселенной время стоит на местеПорой кажется, что «сегодня» — это настоящее, «вчера» — прошлое, а «завтра» — будущее. Также иногда бывает впечатление, что настоящий момент изменяется — завтра будет казаться, что «завтра» — настоящее, а «вчера» казалось, что вчера было настоящее!С нашей точки зрения, время течет или идет. Но в модели блок-вселенной время никуда не идет. Другими словами, в блок-вселенной нет конкретного настоящего момента, а моменты «прошлого» и «будущего» относительны.Задумайтесь над идеей «здесь». Я здесь. Во время чтения этой статьи вы можете сказать себе: «Я здесь». Несмотря на то что ваше «здесь» отличается от «здесь» другого человека.В рамках модели блок-вселенной говорить о «настоящем» или «сейчас» — то же, что говорить о «здесь».Предположим, на прошлой неделе вы договорились с другом встретиться в ближайшей кофейне и поболтать за чашечкой отличного капучино, но ваш друг опоздал, а когда он пришел, вы ему сказали: «Наконец-то ты здесь!» В то же время, например, когда-то очень давно Цезарь, возможно, сказал сам себе: «Сейчас я перехожу Рубикон».Оба этих утверждения верны. Все потому, что разговор о настоящем — или «сейчас» — о месте во времени, в котором вы оказались. Так как мы всегда где-то находимся, все находятся в настоящем, а также в месте, которое называют «здесь».Согласно точке зрения блок-вселенной, время или временные отношения «раньше, чем» или «позже, чем» существуют. Они справедливы вне зависимости от чьего-либо местонахождения.Например, динозавр Арт находится раньше, чем пес Бобик. Это отношение между Артом и Бобиком справедливо — вне зависимости от того, находимся мы раньше, чем Арт, или позже, чем Бобик.Имея в виду все вышесказанное, вполне реально представить, как можно понять идею прошлого и будущего. Так же, как «сейчас» в этой модели определяется время, в котором расположен объект, «прошлое» означает любое время, расположенное раньше этой точки, а «будущее» относится ко всем временам или событиям, расположенным позже местонахождения объекта.То есть мы можем путешествовать во времени?Если время — всего лишь еще одно измерение, похожее на пространственные, означает ли это, что мы можем путешествовать во времени?Если коротко, то да. Но, конечно, все намного сложнее. Путешествовать во времени труднее, чем путешествовать в пространстве. Это может оказаться очень сложно и дорогостояще в плане технологий, так что нельзя сказать, что это нам доступно на практике. Однако это все же возможно — в рамках модели блок-вселенной.Червоточины, при помощи которых можно перемещаться в пространстве-времени по кратчайшему пути, теоретически возможны в блок-вселенной / © Discerning the MysteryНам известно, что движение с очень высокой скоростью приведет к замедлению времени — таким образом мы можем путешествовать в будущее. На скорости, существенно приближенной к скорости света, можно ощутимо переместиться в будущее. Кроме того, теоретически мы знаем, как путешествовать в прошлое. Это можно сделать при помощи червоточин — коротких путей через пространство-время.Итак, если вы можете путешествовать во времени, можете ли вы изменять прошлое? Нет. Это бы создало противоречия, а противоречий не существует. В модели блок-вселенной прошлое ничем не отличается от будущего или настоящего.Все относительно: что для вас прошлое, для кого-то другого — будущее. Так что, отправившись в прошлое, вы путешествуете в чье-то будущее. А это значит, что прошлое не будет, по сути, чем-то отличаться от настоящего.Что произойдет, если вы отправитесь в прошлое в блок-вселенной? Вы выйдете из машины времени и осмотритесь по сторонам, прогуляетесь. Будете общаться с людьми и дышать воздухом. Очевидно, это окажет какое-то влияние на то время, в которое вы прибудете. Вы растопчете нескольких муравьев, будете говорить с людьми из того времени, будете гладить лошадей, кормить ослов и так далее.Вы будете вести себя в прошлом, по сути, так же, как в настоящем. Однако вы не будете его менять. Точно так же, как съев завтра утром пару бутербродов вместо овсяных хлопьев, вы не измените прошлое, а просто сделаете его таким, какое оно есть: вы не изменяете прошлое, путешествуя в него, а просто делаете его таким, какое оно есть и каким оно было.Запутались?Давайте подведем итоги. Что бы вы ни делали завтра, это просто сделает завтра таким, какое оно есть и каким оно было всегда. Что бы вы ни делали в прошлом, вы делает прошлое таким, какое оно есть и всегда было.Если вы отправитесь в прошлое, вы являетесь его частью. Но, что важнее, вы всегда были частью прошлого.События внутри блока находятся там всегда: они не изменяются. Так что, будучи путешественником во времени, вы не просто внезапно появитесь в прошлом. Вы всегда находились в прошлом.Что бы ни делал путешественник во времени, это не изменит ничего внутри блока. Напротив, что бы ни делал путешественник в любом времени, это делает то время и другие времена такими, какие они есть.Следовательно, нам известно, что некоторые вещи, которые мы пытались сделать в прошлом, не получились. Мы знаем, что Гитлер пришел к власти в 1930-х, так что нам известно, что если мы из будущего, отправившись в прошлое, попробуем предотвратить это событие, у нас уже ничего не вышло.Безусловно, идея о блок-вселенной противоречива сама по себе. Но, несмотря на все споры вокруг нее, ее считают одним из наиболее многообещающих подходов, способных примирить космологическое понимание времени с нашими обычными ежедневными переживаниями. Одно можно сказать наверняка: время представляет собой больше, чем кажется на первый взгляд.