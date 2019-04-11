Получено первое в истории изображение черной дыры

Этот снимок стал результатом работы проекта под названием "Телескоп Горизонта событий". Учеными был создан виртуальный аналог радиотелескопа размером с Землю. Цель - наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрельца А в центре Млечного Пути и за еще большей по размеру черной дырой в галактике Messier 87.Съёмки черной дыры начались 5 апреля 2017-го года. Всего за 2017 и 2018 года было собрано 10 петабайт данных. Полтора года прошло на обработку полученной информации результатом чего стала фотография сверхмассивной черной дыры в галактике Messier 87.Снимок получился довольно размытый, но учитывая гигантское расстояние в 53,5 миллиона световых лет и этот результат можно считать хорошим.