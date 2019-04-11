» » Получено первое в истории изображение черной дыры

Получено первое в истории изображение черной дыры

Получено первое в истории изображение черной дыры


Этот снимок стал результатом работы проекта под названием "Телескоп Горизонта событий". Учеными был создан виртуальный аналог радиотелескопа размером с Землю. Цель - наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрельца А в центре Млечного Пути и за еще большей по размеру черной дырой в галактике Messier 87.
Съёмки черной дыры начались 5 апреля 2017-го года. Всего за 2017 и 2018 года было собрано 10 петабайт данных. Полтора года прошло на обработку полученной информации результатом чего стала фотография сверхмассивной черной дыры в галактике Messier 87.
Снимок получился довольно размытый, но учитывая гигантское расстояние в 53,5 миллиона световых лет и этот результат можно считать хорошим.
11 апрель 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как может выглядят горизонт событий Стрелец А
Космос и Нло

Как может выглядят горизонт событий Стрелец А

Астрономы сфотографировали обед черной дыры
Космос и Нло

Астрономы сфотографировали обед черной дыры

Черная дыра в галактике NGC 3115, "поедающая" газ. Изображение X-ray: NASA/CXC/Univ. of Alabama/K.Wong et al, Optical: ESO/VLT29.07.11 Астрономы сфотографировали процесс "поедания" черной дырой
Гигантские плазменные выбросы в галактике 3C 348
Космос и Нло

Гигантские плазменные выбросы в галактике 3C 348

С помощью космического телескопа «Хаббл» и радиотелескопа в Нью-Мексико Very Large Array (VLA), астрономы получили изображение выбросов в эллиптической галактики 3C 348, которая поражает своими
Вращением черной дыры объяснит процесс формирования галактик
Космос и Нло

Вращением черной дыры объяснит процесс формирования галактик

Астрономы из Университета Дюрхема обнаружили новый способ измерения вращения сверхмассивных черных дыр, который может привести к лучшему пониманию того, как те управляют ростом галактик. Астрономы
Астрономы стали свидетелями попытки сверхмассивной черной дыры поужинать звездой
Космос и Нло

Астрономы стали свидетелями попытки сверхмассивной черной дыры поужинать звездой

Астрономы стали свидетелями попытки сверхмассивной черной дыры поужинать звездой. В процессе «трапезы» светило растянулось словно спагетти. Ученые наблюдали поглощение звезд черными дырами и ранее,
Ученые обнаружили крупнейший выброс из черной дыры в нашей галактике
Космос и Нло

Ученые обнаружили крупнейший выброс из черной дыры в нашей галактике

Астрономы зафиксировали рекордный выброс вещества из Sgr A в момент наблюдения за взаимодействием черной дыры и газового облака, известного под названием G2. Рентгеновский выброс (вспышка) был в 400
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Мебель для домашнего кабинета или офисаКак выбрать детские колготки?Особенности и критерии оформления заграничного паспортаЧто можно изобразить алмазной вышивкой?Кэшбэк на АлиэкспрессНад Беринговым морем у Камчатки взорвался очень большой метеоритУстановлен период пульсации Большой МедведицыОсновные средства индивидуальной защиты


Свежие Статьи
Что такое модель блок-вселенной

Что такое модель блок-вселенной

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Телескоп TESS рассмотрел экзокомету у далекой звезды

Получено первое в истории изображение черной дыры

Получено первое в истории изображение черной дыры

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+