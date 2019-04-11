» » В «полумертвой» двойной системе нашлась планета в 13 раз больше Юпитера

В «полумертвой» двойной системе нашлась планета в 13 раз больше Юпитера

В «полумертвой» двойной системе нашлась планета в 13 раз больше Юпитера


Среди тысяч открытых за последние десятилетия экзопланет некоторые найдены в двойных системах — подобно Татуину из «Звездных войн», такие миры освещаются сразу двумя звездами. А недавно астрономы из бразильского Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте обнаружили первую такую планету в очень старой двойной системе, одна из звезд которой уже проэволюционировала и «умерла», превратившись в тусклый белый карлик. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.
Авторы отследили изменения в периодах обращения пары звезд системы KIC 10544976 в созвездии Лебедя. Для этого они воспользовались данными наземных обсерваторий, а также космического телескопа Kepler, которые вели непрерывные наблюдения за KIC 10544976 с 2005 по 2017 год. Большой массив собранных данных позволил учесть различные факторы, влияющие на вращение участников двойной системы, включая изменения магнитной активности и температуры ее звезд.
Показано, что KIC 10544976 включает две старые звезды — красного карлика и белого карлика, вращающихся вокруг общего центра масс с периодом около 17 лет. В системе имеется как минимум одна экзопланета, причем выдающихся размеров: по оценкам ученых, масса ее в 13 раз превышает массу нашего газового гиганта Юпитера. Возможно, она появилась уже на последних этапах эволюции двойной системы — из вещества, выброшенного одной из звезд при превращении в белого карлика.
11 апрель 2019 /
Космос и Нло
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