Астрофизики объяснили необычные свойства поверхности Фобоса

Эксцентричная орбита спутника Марса Фобоса может обусловливать движение потоков порошкообразного материала по поверхности спутника, показывает новое исследование – и эти выводы могут стать ключом к таинственному происхождению Фобоса.Темно-серый спутник Марса Фобос составляет в диаметре всего лишь 22,5 километра, однако он является крупнейшим из двух спутников Красной планеты, превышая по массе второй спутник, Деймос, более чем в 7 раз. Фобос обращается вокруг Марса на среднем расстоянии всего лишь в 6000 километров – ближе, чем любой другой спутник планеты в Солнечной системе; в результате Фобос совершает полный оборот вокруг родительской планеты всего лишь за одну треть земных суток.Предыдущие научные работы обнаружили странную неоднородность на поверхности Фобоса. Одни участки поверхности являются красноватыми, в то время как другие – голубоватыми, пояснил Рон Баллоуз (Ron Ballouz), главный автор нового исследования и астрофизик Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).Для объяснения этой загадочной неоднородности в новом исследовании команда Баллоуза изучила свойства реголита – тонкодисперсного материала, покрывающей собой поверхность Фобоса – который движется по поверхности спутника Марса под действием гравитационных возмущений, связанных с эксцентриситетом орбиты Фобоса. Команда выяснила, что в голубоватых зонах происходит постоянное движение реголита из-за изменения уклона естественных форм рельефа при приближении и отдалении спутника от родительской планеты – в то время как в красноватых зонах движения реголита почти не происходит. Разница в цвете этих зон, считают ученые, обусловлена процессами выветривания, в результате которых реголит, постоянно пребывающий неподвижно на поверхности, постепенно приобретает красноватый оттенок.Эти новые результаты могут помочь понять таинственное происхождение Фобоса. У ученых имеется две основные версии происхождения крупнейшего спутника Красной планеты: он либо мог образоваться из материала Марса при столкновении последнего с астероидом, либо представляет собой космический камень, захваченный гравитацией планеты. Эти новые результаты, считают Баллоуз и его коллеги, свидетельствуют в пользу второй из версий, поскольку в случае первого сценария постоянно обновляющийся материал голубоватых зон должен быть близок по составу к материалу Марса – однако это предположение не получило подтверждения в результате проведенного анализа.Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.