Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь

Новое изображение Европейской южной обсерватории запечатлело космическую летучую мышь, спрятавшуюся в одном из самых темных уголков созвездия Ориона.Космическая летучая мышь, формально известная как NGC 1788, представляет собой пылевую туманность, расположенную в 2000 световых лет от Земли. Снимок, сделанный Очень Большим Телескопом ЕКА, показывает потрясающий вид «крыльев» туманности, вытянутых в межзвездном пространстве.NGC 1788 - это отражающая туманность, в центре которой находится группа молодых звезд. Хотя она не излучает свет, её облака газа и пыли отражают свет звезд, освещая темную туманность.Туманность кажется изолированной, находясь далеко от других космических объектов в Орионе. Поэтому астрономы считают, что сильные звездные ветры далеких звезд сформировали туманность, придав космической летучей мыши искривленный вид.Изображение было получено с использованием инструмента FORS2, установленного на Antu - одном из телескопов VLT в Паранальской обсерватории.«С момента своего первого появления 20 лет назад FORS2 стал известен как «швейцарский армейский мультитул». Это прозвище происходит из его уникально широкого набора функций», - говорится в заявлении ЕКА. «Универсальность FORS2 выходит за рамки научного использования - его способность снимать красивые высококачественные изображения, подобные этим, делает его особенно полезным инструментом для работы с общественностью».Новое изображение дает наиболее детальное представление о космической летучей мыши, сделанное до настоящего времени. Оно было снято в рамках программы Космические сокровища ЕКА, использующей телескопы ЕКА и «создающей захватывающие дух изображения некоторых из самых ярких объектов ночного неба», говорится в заявлении ЕКА.