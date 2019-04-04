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Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь

Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь


Новое изображение Европейской южной обсерватории запечатлело космическую летучую мышь, спрятавшуюся в одном из самых темных уголков созвездия Ориона.
Космическая летучая мышь, формально известная как NGC 1788, представляет собой пылевую туманность, расположенную в 2000 световых лет от Земли. Снимок, сделанный Очень Большим Телескопом ЕКА, показывает потрясающий вид «крыльев» туманности, вытянутых в межзвездном пространстве.
NGC 1788 - это отражающая туманность, в центре которой находится группа молодых звезд. Хотя она не излучает свет, её облака газа и пыли отражают свет звезд, освещая темную туманность.
Туманность кажется изолированной, находясь далеко от других космических объектов в Орионе. Поэтому астрономы считают, что сильные звездные ветры далеких звезд сформировали туманность, придав космической летучей мыши искривленный вид.
Изображение было получено с использованием инструмента FORS2, установленного на Antu - одном из телескопов VLT в Паранальской обсерватории.
Телескоп VLT сфотографировал космическую летучую мышь

«С момента своего первого появления 20 лет назад FORS2 стал известен как «швейцарский армейский мультитул». Это прозвище происходит из его уникально широкого набора функций», - говорится в заявлении ЕКА. «Универсальность FORS2 выходит за рамки научного использования - его способность снимать красивые высококачественные изображения, подобные этим, делает его особенно полезным инструментом для работы с общественностью».
Новое изображение дает наиболее детальное представление о космической летучей мыши, сделанное до настоящего времени. Оно было снято в рамках программы Космические сокровища ЕКА, использующей телескопы ЕКА и «создающей захватывающие дух изображения некоторых из самых ярких объектов ночного неба», говорится в заявлении ЕКА.
04 апрель 2019 /
Космос и Нло
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