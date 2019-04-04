В космос будет отправлена новая посылка для инопланетян

В 1977 году космический аппарат «Вояджер» вывел в космос золотую пластинку, на которую записаны приветствия на 55 языках мира, музыка со всех уголков планеты, звуки природы и закодированные изображения. Ожидается, что когда-нибудь ее смогут прослушать цивилизации из далеких планет, но институт SETI по поиску внеземного разума считает, что с тех пор музыка сильно изменилась, и инопланетянам стоит отправить более современную музыку. Для реализации новой идеи она запустила проект «Earthling», в ходе четырех этапов которого будут созданы композиции, которые будут олицетворять все человечество.Во главе проекта стоят композитор Фелипе Перес Сантьяго и астроном Джилл Тартер. По мнению авторов, сегодня у людей есть возможность сочинять одну и ту же музыку несмотря на расстояния, и было бы глупо не воспользоваться этой возможностью и не записать композиции, которые объединят представителей всех народов мира.Создание композиции займет некоторое время, так как проект разделен на четыре этапа. Первый шаг SETI — это сбор вокальных песен о рождении, жизни и смерти. Они будут исполнены людьми из всех уголков мира — будут отобраны те образцы, которые максимально отражают культурную принадлежность человека.Голос — это первый способ, которым люди начали создавать музыку.На втором этапе музыканты исполнят композицию под названием «Earthling», в которой вокальные записи будут объединены со звуками космоса, электронного синтезатора и пением живого ансамбля. Концерт будет дан на территории телескопа «Антенная решетка Аллена» в Северной Калифорнии и транслироваться в прямом эфире.Третий этап подразумевает совместную работу профессиональных и непрофессиональных музыкантов в создании музыки вне всевозможных жанров, с использованием сэмплов из открытой платформы.Жанры — это просто разделение, границы. Имея доступ к технологическим инструментам, мы разрушаем их. Кто-то в Азии может легко сотрудничать с кем-то в Америке — они просто сядут и сделают музыку безо всяких границ.На четвертом этапе исследователи намерены разработать и выпустить приложение, при помощи которого сочинить свою музыку сможет любой человек. В качестве сэмплов опять же будут использованы звуки из открытой базы.После того, как все этапы будут успешно завершены, полученная музыка будет собрана, записана на новую золотую пластинку, и отправлена в космическое пространство. Первый этап, в ходе которого SETI займется сбором вокальных записей по всему миру, начнется уже в этом году. Чтобы не упустить этот момент, можно подписаться на уведомления на официальном сайте проекта.