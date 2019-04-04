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Необычные цвета спутников Сатурна связаны с особенностями колец планеты

Необычные цвета спутников Сатурна связаны с особенностями колец планеты


Необычные формы и цвета некоторых спутников Сатурна могут получить объяснение при помощи данных, собранных с использованием космического аппарата НАСА Cassini («Кассини») перед его гибельным погружением в атмосферу гигантской планеты.
Эти спутники, вероятно, сконденсировались из материала колец планеты и получили свои цвета за счет либо материала водяных вулканов, либо таинственного красноватого материала, присутствующего в составе колец, говорится в новом исследовании.
Сатурн обладает не только примечательной системой колец, но и системой из более чем 60 спутников. Примерно с полдюжины этих спутников, похоже, связаны с основными кольцами гигантской планеты и либо находятся внутри этих колец, либо гравитационно взаимодействуют с ними – что влияет на форму и состав этих спутников.
Спутники, расположенные в кольцах, часто демонстрируют загадочные особенности: например, спутники Пан и Атлас выглядят, словно летающие чайные блюдца. Кроме того, спутники Сатурна отличаются по цвету от соседних с ними колец, и ученые давно пытаются выяснить природу этих отличий.
В новой научной работе коллектив исследователей под руководством Бонни Буратти (Bonnie Buratti), планетолога из Лаборатории реактивного движения НАСА, США, использовал архивные данные, полученные при пролетах ныне выведенного из эксплуатации аппарата Cassini мимо пяти спутников Сатурна - Пана, Дафниса, Атласа, Пандоры и Эпиметея – для получения сведений о составе, структуре и космическом окружении этих спутников.
Собранные данные показали, что внешний вид спутников Сатурна зависит от их расположения относительно колец. Пан расположен ближе всего к Сатурну и имеет выраженный красный цвет, в то время как Эпиметей удален от гигантской планеты на максимальное расстояние и имеет выраженный голубой цвет. Это указывает на то, что внешний вид спутников определяется двумя конкурирующими факторами, пояснили исследователи: загрязнением красноватым материалом основных колец, состоящим из смеси железа и органических соединений, а также потоками ледяных частиц или водяного пара, вырывающихся из жерл вулканов, находящихся на поверхности спутника Сатурна Энцелада.
Ученые также объяснили необычные формы спутников Пана и Атласа: согласно исследованию, спутники Сатурна формируются при аккреции материала колец на плотные ядра, и такая аккреция преимущественно протекает экваториально.
04 апрель 2019 /
Космос и Нло
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