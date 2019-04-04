Наводнения в Перу: погибли 50 человек, 13 тыс. пострадали

В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Перу погибли по меньшей мере 50 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали 13 тыс. человек.В наиболее бедственном положении оказались районы Икитос, Уануко и Оксапампа.Как показывают телевизионные кадры, некоторые улицы в сельской местности Икитос превратились в реки. Школьники добираются домой по затопленным улицам в хозяйственных тазах.Из-за наводнений в начале марта власти объявили чрезвычайное положение в 650 районах страны. Сложные погодные условия сохранятся до следующей недели.