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Наводнения в Перу: погибли 50 человек, 13 тыс. пострадали
В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Перу погибли по меньшей мере 50 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали 13 тыс. человек.
В наиболее бедственном положении оказались районы Икитос, Уануко и Оксапампа.
Как показывают телевизионные кадры, некоторые улицы в сельской местности Икитос превратились в реки. Школьники добираются домой по затопленным улицам в хозяйственных тазах.
Из-за наводнений в начале марта власти объявили чрезвычайное положение в 650 районах страны. Сложные погодные условия сохранятся до следующей недели.
04 апрель 2019 /
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