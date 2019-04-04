NASA показало лучшие проекты марсианских домов

Представители NASA определили финалистов конкурса 3D-Printed Habitat Challenge на лучшие проекты марсианских домов. Состязание проходило в несколько этапов и длится с 2015 года. Цель организаторов — поиск новых методов и технологий для строительства зданий, пригодных для инопланетных условий.В настоящий момент на главный приз в 100 тысяч долларов претендуют трое финалистов из Нью-Йорка, Коннектикута и Арканзаса. Их проекты отметили не только из-за потенциальной практической пользы, но и за дизайн.На первом этапе в 2015 году победил проект ледяного дома Mars Ice House. По итогам второго этапа два года спустя лучшими признали разработку ученых из Университета Брэдли. Их наградили призом в 250 тысяч долларов.

Congratulations to SEArch+/Apis Cor, Zopherus and Mars Incubator for winning the $100,000 prize in the latest stage of the @NASAPrize 3D-Printed Habitat Challenge! https://t.co/sZWsfAn0lU pic.twitter.com/tSn3LaHbER

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) 28 марта 2019 г.Наконец, в 2018 году в лидеры выбилась команда из Арканзаса, разработавшая модель дома, который можно построить с помощью мобильных 3D-принтеров.Важным условием конкурса является использование доступных, а также перерабатываемых материалов при строительстве инопланетных домов.