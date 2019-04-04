В американском штате Флорида упал метеорит

30 марта 2019 года в 23.50 по местному времени в небе над американским штатом Флорида наблюдали падение очень яркого метеорита. Причем судя по сообщению очевидцев это был не единичный метеорит, а несколько.По сообщению свидетелей небо озарилось ярким голубым светом исходящим от очень большого огненного шара пересекающего небо по направлению к поверхности земли.Сообщения о наблюдении падения метеоритов голубого, зеленого или красно-голубого цвета поступили из разных городов на побережье Флориды, например из Дестина, Гейнсвилла (расположен между Дестином и Джексонвиллом) и Джексонвилла, который кстати находится совсем в другой стороне.Вспышка света была настолько мощной, что осветила окрестности на многие десятки километров вокруг. Стоит отметить, что траектория падения объекта была не пологой, а почти отвесной.